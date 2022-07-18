Samanyolu Haber /Gündem / Zelenskiy, iki kritik ismi görevden aldı /18 Temmuz 2022 10:02

Zelenskiy, iki kritik ismi görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstihbarat Başkanı Bakanov ile Ukrayna Başsavcısı Venediktova'yı görevden aldı.

SHABER3.COM

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı İvan Bakanov ve Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova'nın görevden alınması yönünde karar aldı. 

Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın web sayfasında yayımlanan karara göre, Zelenskiy, SBU Başkanı Bakanov ile Ukrayna Başsavcısı Venediktova'yı görevden aldı.

Zelenskiy imzaladığı başka bir kararla da Venediktova'nın yardımcısı Oleksiy Simonenko'yu başsavcı vekili olarak atadı.

Vladimir Zelenskiy, konuya ilişkin Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vatana ihanet nedeniyle ülkenin başsavcılık ve kolluk kuvvetlerinde bazı çalışanlara yönelik 651 ceza davasının kayıtlara geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle, 60'tan fazla Güvenlik Servisi ve kolluk kuvvetleri çalışanı, işgal altındaki topraklarda kaldı ve devletimize karşı çalışıyor. Ukrayna güvenlik güçleri ve Rus istihbaratı çalışanlar arasındaki iş birliği nedeniyle devletin ulusal güvenliğinin temellerine karşı kayda alınan bu suçlar, ilgili yöneticilerle ilgili ciddi sorular uyandırıyor. Her bir sorunun da cevabı bulunacaktır."
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