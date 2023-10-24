Samanyolu Haber /Gündem / Dolar ve euroda yeni zirve! /24 Ekim 2023 10:23

Dolar ve euroda yeni zirve!

Döviz kurlarındaki artış sürüyor. Hem dolar hem de euroda tarihi zirveler görüldü. Dolar 28 liranın üzerinde seyrederken, avro 30 lirayı aştı.

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İsrail-Filistin savaşının ardından yükselişe geçen dolar/TL, bugün 28,3159 seviyesine çıkarak tarihi zirveyi gördü. Euro/TL ise 30,2163 seviyesiyle yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.

Ortadoğu’da tırmanan gerilim küresel piyasalarda riskli varlıklardan kaçış getirirken, gerilimin bölgede yayılabileceği endişesi Türkiye piyasalarında da baskı yaratıyor.

Dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini sürdürüyor. Kur güne yeni zirve olan 28.31 seviyesinden başladı. Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 33 üzerinde değer kaybetti.
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