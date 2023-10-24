Dolar ve euroda yeni zirve!

İsrail-Filistin savaşının ardından yükselişe geçen dolar/TL, bugün 28,3159 seviyesine çıkarak tarihi zirveyi gördü. Euro/TL ise 30,2163 seviyesiyle yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.





Ortadoğu’da tırmanan gerilim küresel piyasalarda riskli varlıklardan kaçış getirirken, gerilimin bölgede yayılabileceği endişesi Türkiye piyasalarında da baskı yaratıyor.





Dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini sürdürüyor. Kur güne yeni zirve olan 28.31 seviyesinden başladı. Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 33 üzerinde değer kaybetti.

