Trump ikisini karıştırdı

Konuşmasında, “Viktor Orban diye biri var, onu duyanınız var mı? O belki de dünyanın en güçlü liderlerinden biri. O Türkiye’nin lideri” diyen Trump yaptığı hatayı da fark etmedi. Trump daha sonra Orban’ın Rusya ile sınırı olduğunu söyledi. Fakat ne Türkiye’nin ne de Macaristan’ın Rusya ile bir sınırının bulunmaması Trump’ın sözlerinin anlaşılmamasına sebep oldu.









Trump’ın en sevdiği liderlerden biri olan Orban, Trump’ın 2016 yılındaki seçim hezimeti sonrasında destek mesajı göndermiş ve mücadele etmesini istemişti. Orban bu yılın başında, “Geri gelin sayın başkan. Amerika’yı yine harika yapın ve bize barış getirin” demişti.