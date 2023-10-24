Samanyolu Haber /Gündem / Trump ikisini karıştırdı /24 Ekim 2023 10:29

Trump ikisini karıştırdı

ABD’nin eski başkanlarından Donald Trump, 2024 seçimleri için New Hampshire’da yaptığı mitingde büyük bir pot kırdı… Seçmene seslenen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı karıştırırken, Orban’ı “Türkiye’nin lideri” olarak tanıttı.

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Gelecek yıl yapılacak seçimler için vites artıran ABD'nin eski başkanlarından ve şu an Cumhuriyetçilerin aday adayı olan Donald Trump, New Hampshire'da yaptığı mitingde büyük bir pot kırdı.

Konuşmasında, “Viktor Orban diye biri var, onu duyanınız var mı? O belki de dünyanın en güçlü liderlerinden biri. O Türkiye’nin lideri” diyen Trump yaptığı hatayı da fark etmedi. Trump daha sonra Orban’ın Rusya ile sınırı olduğunu söyledi. Fakat ne Türkiye’nin ne de Macaristan’ın Rusya ile bir sınırının bulunmaması Trump’ın sözlerinin anlaşılmamasına sebep oldu.


Trump’ın en sevdiği liderlerden biri olan Orban, Trump’ın 2016 yılındaki seçim hezimeti sonrasında destek mesajı göndermiş ve mücadele etmesini istemişti. Orban bu yılın başında, “Geri gelin sayın başkan. Amerika’yı yine harika yapın ve bize barış getirin” demişti.
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