Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Doları tutmak için bir günde tam 1.5 milyar dolar civarı rezerv satıldı' /04 Ocak 2020 11:50

'Doları tutmak için bir günde tam 1.5 milyar dolar civarı rezerv satıldı'

Bloomberg TL'nin dolar karşısında dün (Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle başlayan gerginlik sebebiyle) değer kaybetmemesi için devlet bankalarının 1 ila 1,5 milyar dolar sattığını yazdı

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İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat'ta ABD tarafından suikastle öldürülmesi sonucu başlayan gerginlik, altın ve petrol fiyatlarını artırmış, dolar/TL paritesi ise 6 lira sınırına dayanmıştı.

Bloomberg, “konuyu bilen” üç ayrı kaynağa dayandırdığı haberinde Türkiye'de devlet bankaları eliyle bir günde liradaki düşüşü engellemek için 1 ila 1,5 milyar dolar arası satış yapıldığını yazdı.

Lira %0,4’lük bir gerileme yaşayarak son sekiz ayda dolar karşısındaki en düşük seviyeye geriledi, dolar 5,9781 TL’yi gördü.

Haberde devlet bankalarının TL’yi korumak için dolar satma pratiğinin tartışmalı olduğu, satış tutarını merkez bankası tarafından örtülü müdahaleye bağlayan spekülasyonun lirayı yabancı yatırımcı için daha az cazip hale getirdiği vurgulandı.

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