Dolarla işleme fahiş vergi geldi, zam artık kaçınılmaz

Döviz ve altın alım satımında uygulanan vergi oranları artırıldı. Resmi Gazete’de pazar günü yayımlanan bir kararla, kambiyo işlemlerinde uygulanan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı binde 2'den yüzde 1'e çıkarıldı. Diğer bir deyişle bankadan 1000 dolar alan biri, 10 dolar vergi ödeyecek.







KAMBİYO İŞLEM VERGİSİ ETKİLEYECEK Mİ?







Habertürk'te yer alan habere göre, enerji sektörü, petroldeki dalgalanmanın yanı sıra son günlerde kambiyo işlemlerine uygulanacak vergideki artışı konuşuyor.







Pazar günü Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararla, BSMV oranı binde 2'den yüzde 1'e çıkarıldı. Bankadan 1000 dolar alan biri, 10 dolar vergi ödeyecek.





Enerji sektörü, bu kararın ithalata dayalı doğal gaz ve akaryakıtta (olasılıkla ithal kömürde de) yüzde 1 oranında bir artışa neden olup olmayacağını tartışıyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri, kendi aralarında ve rafineri sahipleriyle kararın ürün fiyatına olası etkisi üzerinde görüş alış verişinde bulunuyor. Gaz şirketlerinin de konu gündeminde yer alıyor.





Akaryakıt sektörü temsilcileri, “Bu karar sonrasında bankadan bin dolar aldınız, 10 dolar vergi ödeyeceksiniz. TL üzerinden hesaplanırsa ve düşünülürse bu önemli bir ek maliyet kalemi olarak gündeme gelebilir. Bu kararın sektörü etkileyip etkilemeyeceği üzerinde görüşmeler sürüyor” dedi.





Sektör temsilcileri, bir istisnanın söz konusu olup olmadığı sorusunu, “Kararda, bir istisna söz konusu değil” sözleriyle yanıtladı.