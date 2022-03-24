Samanyolu Haber /Gündem / Don Çukurova’daki tarımı çok kötü vurdu /24 Mart 2022 11:26

Don Çukurova’daki tarımı çok kötü vurdu

Adana'da 10 gün arayla meydana gelen dondan dolayı sebze ve meyveler büyük oranda kurudu. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, "Son dondan sonra ekili fide ürünlerinin neredeyse tamamı öldü. Ağaç ürünlerinde ise yüzde 80-90 bandında kayıp görüyoruz." dedi

Don Çukurova’daki tarımı çok kötü vurdu

Adana'da 10 gün arayla meydana gelen dondan dolayı turfanda patates, karpuz, domates, kavun gibi ürün fidelerinin çoğu zarar gördü. Ayrıca ağaçlardaki erik, şeftali, nektarin çiçekleri ile filizlenmeyi bekleyen limon tomurcukları ise büyük oranda kurudu.

 Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, ekili ürünlerdeki kayıpların çiftçilere ekstra maliyet ve turfanda özelliğini yitirmeleri nedeniyle zarar oluşturacağı, narenciye ürünlerinde ise ciddi anlamda rekolte kaybı yaşanacağını kaydetti. Tüm bu sorunlara rağmen, çiftçilerin kuruyan fidanları söküp yenilerini dikerek üretime devam ettiğini dile getiren İncefikir, artan maliyetlerin tüketiciye yansıyacağını anlattı. İncefikir, fidan üreticilerinin de ürün yetiştirmekte zorlandığını vurguladı.

 

Ekili fide ürünlerinin neredeyse tamamı öldü

 

Önceki don olayında yüzde 40 ile 60 arasında hasar tespit ettiklerini belirten İncefikir, “Son dondan sonra ekili fide ürünlerinin neredeyse tamamı öldü. Ağaç ürünlerinde ise yüzde 80-90 bandında kayıp görüyoruz. Narenciye ürünleri yeni filiz vermeye başlamıştı. Yağmurdan sonra ılıman bir mevsim gözüküyordu. Sürgün veren narenciye yeni gelen tomurcuklarla birlikte ağacı çalıştırmaya başlamıştı ancak soğuklar o tomurcukları yaktı. Özellikle limonda büyük sıkıntı var. Enterdonat ve mayer cinsi ağaçlar ciddi hasar aldı. Önümüzdeki yılın rekoltesinde ciddi eksiklikler bekliyoruz. Bunun yanı sıra ekili ürünlerin ölmesi nedeniyle çiftçiler ürünleri yeniden ekiyor. Bu hem ekstra maliyet hem de ürünlerin erkencilik özelliğini yitirmesi nedeniyle değerinin düşmesi demek” açıklamasını yaptı.

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