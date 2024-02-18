Samanyolu Haber /Gündem / Donald Trump ayakkabı işine girdi /18 Şubat 2024 19:43

Donald Trump ayakkabı işine girdi

Eski ABD Başkanı Trump, "Dolandırıcılık" suçundan 354,9 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Trump, "Asla Teslim Olma" ismini verdiği altın renkli spor ayakkabıyı tanıttı.

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ABD'de emlak dolandırıcılığı suçundan 355 milyon dolar para cezasına çarptırılan eski başkan Donald Trump, ayakkabı işine girdi. "Sneaker Con" isimli etkinlikte yeni ayakkabı markasını tanıtan Trump, "Bunu uzun zamandır yapmak istiyordum" dedi.

Trump, 399 dolar (yaklaşık 12 bin TL) fiyat etiketine sahip, arkasında Amerikan bayrağı detayı bulunan altın renkli spor ayakkabıyı katılımcılara gösterdi. "Asla Teslim Olma" isimli ayakkabıyı tanıtan Trump, hem yuhalandı hem tezahüratlarla karşılandı. Trump, aynı zamanda şişesi 99 dolara parfüm de satmaya başladı.

Lansman, Trump'ın New York'ta emlak dolandırıcılığından suçlu bulunmasından sonra yapıldı. "Dolandırıcılık" suçundan 354,9 milyon dolar para cezasına çarptırılan Trump, bir başka davada 'iftira' gerekçesiyle 83 milyon dolar ceza almıştı.
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