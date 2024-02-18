Galatasaray, Başkent'te rahat kazandı

Galatasaray, Ankaragücü maçındaki 3-0'lık galibiyetle Süper Lig 26. haftasını da lider tamamladı.





İlk yarıda rakibini adeta sahadan silen Galatasaray, 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39'da Mauro Icardi'nin penaltı golüyle soyunma odasına 3-0 önde girdi.





İkinci yarıda oyunun temposunu istediği gibi yönlendiren sarı kırmızılı ekip, zor geçmesi beklenen deplasmandan rahat bir galibiyetle ayrılarak puanını 66 yaptı. Ligdeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkartan Galatasaray, lig, Avrupa ve kupanın dahil olduğu son 10 resmi maçını da kazanmayı bildi.



