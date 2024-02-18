Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, Başkent'te rahat kazandı /18 Şubat 2024 21:18

Galatasaray, Başkent'te rahat kazandı

Süper Lig 26. hafta maçında Ankaragücü'ne konuk olan Galatasaray, 3-0'lık galibiyete liderlik koltuğunu korumayı başardı. Tüm kulvarlarda son 10 maçını kazanan Galatasaray, ligdeki yenilmezlik serisini de 14 maça yükseltti.

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Galatasaray, Ankaragücü maçındaki 3-0'lık galibiyetle Süper Lig 26. haftasını da lider tamamladı.

İlk yarıda rakibini adeta sahadan silen Galatasaray, 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39'da Mauro Icardi'nin penaltı golüyle soyunma odasına 3-0 önde girdi.

İkinci yarıda oyunun temposunu istediği gibi yönlendiren sarı kırmızılı ekip, zor geçmesi beklenen deplasmandan rahat bir galibiyetle ayrılarak puanını 66 yaptı. Ligdeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkartan Galatasaray, lig, Avrupa ve kupanın dahil olduğu son 10 resmi maçını da kazanmayı bildi.

Galatasaray, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'de tuttu ve zirvedeki yerini korumayı başardı. Ankaragücü ise, galibiyet hasretini 4 maça çıkardı ve 29 puanda kaldı.

Galatasaray, hafta içi Avrupa Ligi'ndeki rövanş maçında Sparta Prag deplasmanına konuk olduktan sonra ligde Antalyaspor'u ağırlayacak. Ankaragücü ise, deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.
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