Samanyolu Haber /Spor / Milli güreşçi Taha Akgül 11. kez Avrupa Şampiyonu! /18 Şubat 2024 21:26

Milli güreşçi Taha Akgül 11. kez Avrupa Şampiyonu!

Taha Akgül, Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Geno Petriashvili'yi 5-4 yendi ve altın madalya kazandı.

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Milli güreşçi Taha Akgül, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.

Minderden 5-4 galip ayrılan Taha, peş peşe 4'üncü, toplamda 11'inci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.


Feyzullah Aktürk, üst üste 3'üncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Feyzullah Aktürk, serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 92 kilo finalinde, Feyzullah ile Slovakya'dan Boris Makoev karşı karşıya geldi. Feyzullah, rakibini 8-0 mağlup ederek art arda 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
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