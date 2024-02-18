Samanyolu Haber /Teknoloji / New York yönetiminden Sosyal medya devlerine dava: Ruh sağlığını olumsuz etkiliyorlar /18 Şubat 2024 21:34

New York yönetiminden Sosyal medya devlerine dava: Ruh sağlığını olumsuz etkiliyorlar

New York yönetimi, Meta, TikTok, Snap ve Google'a dava açtı. Dava gerekçesi olarak sosyal platformların gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilediği ifade edildi.

SHABER3.COM

New York eyaleti Belediye Başkanı Eric Adams'ın da aralarında bulunduğu ABD'nin New York kent yönetimini temsil eden birçok kuruluş; sosyal medya platformlarına dava açtı. 

New York Belediye Başkanı Adams, New York'un Sağlık ve Ruhsal Hijyen Departmanı ile Eğitim Departmanı, sosyal medya platformlarının tavsiyeler, beğeniler ve algoritmalar gibi fonksiyonlarla gençleri uygulamalarına bağımlı hale getirdiğini ve çevrim içi ortamda daha çok vakit geçirmeye teşvik ettiğini savundu.

New York kurumları ve yetkilileri, bu platformları kamuya rahatsızlık verip gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilemekle suçluyor.

Belediye Başkanı Adams, davanın yanı sıra bu platformları çocukların ruh sağlığına verdikleri zararlar konusunda sorumlu tutacak, aileleri sosyal medyayı güvenli kullanma konusunda eğitecek ve sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisini inceleyecek bir "sosyal medya eylem planı" paylaştı.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDAN CEVAP GELDİ

Meta sözcüsü Andy Stone ise yaptığı açıklamada, "Gençlerin güvenli ve yaşlarına uygun bir çevrim içi deneyim yaşaması için kullanıcı ve ailelerine 30 program ve özellik sunuyoruz." dedi.

Bir Tiktok sözcüsü de uygulamalarının, gençlerin sağlığını güvence altına almak için yaş sınırlamalı paylaşımlar, ebeveyn kontrolü ve 18 yaşındaki kullanıcılar için 60 dakikalık kullanım süresi sınırı gibi özellikler sunduğunu belirtti.

Google sözcüsü Jose Castaneda ise ruh sağlığı uzmanlarıyla işbirliği içinde olduklarını, gençlere yaşlarına uygun deneyimler, ebeveynlere de gençlerin deneyimlerini gözlemlemesi için uygun kontroller sağlayan hizmetler oluşturduklarını kaydetti.

Castaneda, New York yönetimini temsil eden kuruluşların iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber New York yönetiminden Sosyal medya devlerine dava: Ruh... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:54:45