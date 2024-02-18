Samanyolu Haber /Teknoloji / Ay'a iniş görevi devam ediyor: İlk görüntüler geldi /18 Şubat 2024 21:41

Ay'a iniş görevi devam ediyor: İlk görüntüler geldi

Intuitive Machines’in ilk Ay’a iniş aracı olan Nova-C’yi yörüngeye taşıyacak roket yolculuğundan ilk fotoğrafları gönderdi.

SHABER3.COM

Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatılan Intuitive Machines’in ilk Ay’a iniş aracı Dünya'nın görüntülerini paylaştı.


Intuitive Machines'in Odysseus uzay aracı , 15 Şubat'ta SpaceX Falcon 9 fırlatmasının ikinci aşaması olan ayrılmanın gerçekleşmesinin ardından kısa bir süre sonra arka planda Dünya'nın olduğu birkaç görsel yayınladı.



Planlanan rotasında başarılı bir şekilde ilerleyen Intuitive Machines‘in Odysseus aracı hakkında konuşan ekip, uzay aracının motor ateşlemesi gibi kritik adımları başarıyla tamamladığını belirtti.



Halka açık bir şirket olarak faaliyet gösteren Intuitive Machines’in CLPS programı kapsamında Ay yüzeyine yük taşımak için NASA ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı biliniyor. IM-1 görevini başlatmak üzere normal şartlarda dün gerçekleştirilmesi beklenen fırlatma teknik aksaklıklar nedeniyle ertelenmişti.
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