Samanyolu Haber /Gündem / Donald Trump kendi internet sitesini kurdu /31 Mart 2021 12:54

Donald Trump kendi internet sitesini kurdu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık dönemindeki faaliyetlerini anlattığı ve destekçileriyle iletişim kurabileceği yeni bir internet sitesi kurdu. Donald Trump'ın açtığı 45office isimli internet sitesiyle siyasetini buradan sürdürmeyi planladığı öğrenildi.

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Görev süresi boyunca sosyal medya platformlarıyla yıldızı bir türlü barışmayan Trump, sosyal medyadan yasaklanan ilk ABD başkanı olarak tarihe geçmişti.

Donald Trump daha önceki açıklamalarında sosyal medya platformu kuracağını söylemesine rağmen 45office isimli bir internet sitesi kurdu.

Trump'ın açtığı internet sitesinde kullanıcıların Eski Başkan'a ve eşi Melania Trump'a mesaj gönderebildiği, etkinliklerine katılmak için randevu alabildiği görülürken Trump'ın daha önce başlattığı 'Önce Amerika' kampanyasının da devam ettirildiği görüldü.

Kendi başkanlık döneminin ayrıntılarına ve hakkındaki iddialara yönelik yazılar yazan Trump, Başkanlık dönemini “tarihteki en olağanüstü siyasi hareket” olarak tanımladı.

Siyasi hanedanları tahttan indirdiğini, "Washington düzenini" yendiğini ve "neredeyse her yerleşik güç yapısını aştığını öne süren Trump, kendi dönemindeki pandemi süreci başarısızlığı ile ilgili olarak, 'Koronavirüs salgını Çin'den geldiğinde, dünyanın her yerini etkilediğinde, Başkan Trump erken tedbir alarak, kararlı bir şekilde hareket etti.' ifadelerine yer verdi.

ABD'de gerçekleşten kanlı kongre binası baskını ile ilgili hiç bir yazının bulunmadığı internet sitesinde Trump'ın 2024'te olası bir seçimde Cumhurbaşkanlığı adaylığını ima eden cümlelere yer veriliyor.
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