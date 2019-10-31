Samanyolu Haber /Gündem / Donald Trump, sahte bir fotoğraf paylaştı /31 Ekim 2019 09:54

Donald Trump, sahte bir fotoğraf paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda görev alan köpeğe madalya verdiği görülen sahte bir fotoğraf paylaştı.

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New York Times'ın aktardığına göre Muhafazakar internet sitesi Daily Wire tarafılan üretilen fotoğrafın orijinalinde Trump, emekli olan ordu doktoru James McCloughan'a Vietnam savaşında 10 kişinin hayatını kurtardığı gerekçesiyle onur madalyası veriyor.

Trump'ın paylaştığı fotoğrafta ise Photoshop ile McCloughan'ın kafasının yerine isminin 'Conan' olduğu iddia edilen askeri hizmet köpeğinin konulduğu görülüyor.

Onur madalyası, ABD ordusunda "olağanüstü kahramanlık gösterenlere" veriliyor. 

NYT muhabiri, McCloughan'a üzerinde oynanmış fotoğrafı gösterdiğini, emekli ordu doktorunun da gülerek, "Ordu köpekleri çok cesurdur" dediğini ifade etti. 

Trump, geçen günlerde de Bağdadi'nin öldüğü operasyonda yaralanan köpeğin fotoğrafını paylaşmıştı. 

ABD Savunma Bakanlığı köpeklerden birinin elektrik akımına maruz kalarak yaralandığını ancak çarşamba günü tedavisini tamamlayıp aktif göreve döndüğünü açıklamıştı. Newsweek bahsi geçen köpeğin isminin Conan olduğunu iddia etse de, Washington'dan resmi bir açıklama gelmedi.
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