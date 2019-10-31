Donald Trump, sahte bir fotoğraf paylaştı









New York Times'ın aktardığına göre Muhafazakar internet sitesi Daily Wire tarafılan üretilen fotoğrafın orijinalinde Trump, emekli olan ordu doktoru James McCloughan'a Vietnam savaşında 10 kişinin hayatını kurtardığı gerekçesiyle onur madalyası veriyor.





Trump'ın paylaştığı fotoğrafta ise Photoshop ile McCloughan'ın kafasının yerine isminin 'Conan' olduğu iddia edilen askeri hizmet köpeğinin konulduğu görülüyor.





Onur madalyası, ABD ordusunda "olağanüstü kahramanlık gösterenlere" veriliyor.





NYT muhabiri, McCloughan'a üzerinde oynanmış fotoğrafı gösterdiğini, emekli ordu doktorunun da gülerek, "Ordu köpekleri çok cesurdur" dediğini ifade etti.





Trump, geçen günlerde de Bağdadi'nin öldüğü operasyonda yaralanan köpeğin fotoğrafını paylaşmıştı.





ABD Savunma Bakanlığı köpeklerden birinin elektrik akımına maruz kalarak yaralandığını ancak çarşamba günü tedavisini tamamlayıp aktif göreve döndüğünü açıklamıştı. Newsweek bahsi geçen köpeğin isminin Conan olduğunu iddia etse de, Washington'dan resmi bir açıklama gelmedi.