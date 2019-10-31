Samanyolu Haber /Gündem / Gazete Trajları yarıya düştü /31 Ekim 2019 09:58

Gazete Trajları yarıya düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden alınan bilgiye göre, son 10 yılda gazete tirajları yüzde 50’ye yakın azaldı

SHABER3.COM


Yıllara göre gazete tirajları belli olurken, 2018 yılında bu rakamın 1,29 milyar adet olduğu kaydedildi. 2005 yılına bakıldığında ise bu sayının 1,53 milyar adet olduğu belirlendi. 2008 yılında 2,55 milyar adet tiraja sahip olan gazeteler son on yıl içerisinde yüzde 50’ye yakın tiraj kaybına uğradı. Gazetelerin okunma oranlarının gittikçe azalması da uzun süredir Türkiye’nin gündeminde yer aldı.

Gazete haberleri incelendi

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, gazetelerle ile alâkalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre gazetelerle ile alâkalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 77 bin 509 olarak kayıtlara geçti. Sadece gazete tirajları ile alâkalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi ise 524 olarak görüldü. Haber muhtevaları incelendiğinde de mahalli gazetelerde yaşanan maddî sıkıntıların ve kâğıt fiyatlarının artmasıyla birlikte kapanan yayınların gündemde yer aldığı belirlendi.

En yüksek tiraj 2018’de

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2018 yılındaki mahalli, bölgeler ve ulusal gazetelerin toplam tirajı 1 milyar 288 milyon 836 bin 67 adet olarak oldu. Bu rakam geçmiş yıllarla kıyasladığında en yüksek gazete tirajlarının 2008 yılında olduğu belirlenirken, rakamın 2 milyar 550 milyon 125 bin 909 adet olduğu gözlendi. 2005 yılındaki gazete tirajlarının toplamı ise 1 milyar 530 milyon 275 bin 540 adet olarak belirlendi. Veriler incelendiğinde ise 2013 yılından bugüne kadar gazete tirajlarının düzenli şekilde düşüş gösterdiği görüldü.
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