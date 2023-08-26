Donald Trump'ın sabıka fotoğraflı kupa ve tişörtleri satışta

ABD’de hafta içi çok kısa süreliğine cezaevine girip ardından kefaletle serbest kalan eski Başkan Donald Trump, bu sırada çekildiği sabıka fotoğrafını seçim kampanyalarında kullanmaya başladı.



Bağış toplamak için sabıka fotoğrafını önce sosyal medya hesaplarından paylaşan Trump’ın bu fotoğrafı, tişört, kahve bardağı ve şapka gibi ürünlere yapıştırıp satılmaya başlandı.



Sabıka fotoğrafı çekilen ilk ABD başkanı olarak tarihe geçen Trump, başkaları için adeta “utanç kaynağı” olan bu durumu gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde oylarını artırmak için ‘siyasi pazarlama malzemesi’ olarak kullanıyor. Seçime müdahale davasında Georgia’da teslim olan Trump, Fulton Bölge Hapishanesi tarafından yapılan işlemlerin ardından tahliye edilmişti.



Euronews’in haberine göre üzerinde Trump’ın fotoğrafı olan tişört, kahve bardağı ve şapka gibi ürünlerin satışı başladı. Bağış toplamak için sabıka fotoğrafını önce sosyal medya hesaplarından paylaşan Trump’ın bu fotoğrafı, tişört, kahve bardağı ve şapka gibi ürünlere yapıştırıp satılmaya başlandı.



Kafası hafifçe öne eğilmiş, agresif bir görünümle poz veren ve adeta yönetime meydan okuma mesajı olarak algınan bu pozun yer aldığı ürünler, şu anda ülkeninin dört bir yanında Trump’ın seçim kampanyasına destek amacıyla satışa sunuldu. ABD basını ise eğilimlerine göre geniş yankı uyandıran fotoğrafı farklı boyutlarda okuyucularına aktardı.



Muhafazakar iş insanı Rupert Murdoch’ın New York Post gazetesi fotoğrafı birinci sayfadan büyük boyutlarla başlıksız görürken, sol eğilimli New York Times ise bu fotoğrafı madalyon büyüklüğünde okuyucularına aktardı.



Muhafazakarlar ve Donald Trump’ın destekçileri, bu fotoğrafın yayımlanmasının ardından eski Cumhuriyetçi başkanı, Joe Biden’ın Demokratları tarafından yürütülen “bir zulmün ve cadı avının kurbanı ve kahraman” olarak sunuyor. Trump’ın seçim kampanyası ekibi ise sabıka fotoğrafını “her Amerikalı vatansevere yönelik bir çağrı” mesajı olarak kullanmakta gecikmedi. Cumhuriyetçi Parti’nin aşırı sağcı siyasetçileri de yine sabıka fotoğrafını paylaşarak yaptıkları açıklamalarda Trump’a destek verdi.



Georgia’nın Cumhuriyetçi temsilcisi Marjorie Taylor Greene, sabıka fotoğrafının altına “Başkanımız Trump seçimi kazanacak kişidir.” diyerek desteğini gösterdi. Sabıka fotografının yayımlanması ile Trump’ın yeniden eski adıyla Twitter, şu anda X olan sosyal medya platformuna geri dönmesine izin verilmesi aynı zamana denk geldi. Cumhuriyetçiler arasında yapılacak ön seçim öncesi Trump en şanslı aday olarak gösteriliyor.



Gelecek yıl yapılacak seçimde yarışacak olan Trump, bağış toplamak için bu sabıka fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Georgia’nın Atlanta kentinde, “eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi” davasında Trump’a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame 14 Ağustos’ta kamuoyuna açıklanmıştı.



98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump’a 13 suç isnat ediliyor. Trump’ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows’un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.