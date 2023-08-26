Trabzonspor nefes kesen maçta Rizespor’a evinde yenildi

Sözcü'de yer alan habere göre Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında ligin yeni ekibi Çaykur Rizespor’u konuk etti. Papara Park’ta oynanan Karadeniz derbisinde gülen 3-2’lik sonuçla Rizespor oldu. Rizespor bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alırken, Trabzonspor rakibine karşı 16 yıl 9 aydır sürdürdüğü evindeki yenilmezlik serisini kaybetti.



Rizespor’u galibiyete taşıyan golleri 20. dakikada Attila Mocsi, 43 ve 66. dakikalarda Benhur Keser kaydetti. Trabzonspor’un gollerini ise 58. dakikada penaltıdan Anastasios Bakasetas ve 83. dakikada Enis Destan kaydetti.



Bu sonuçla ligdeki üçüncü maçında ikinci mağlubiyetini alan Trabzonspor, 3 puanda kalırken, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alan Rizespor, puanını 4’e yükseltti.



İLKLERİN MAÇI



Oldukça tempolu ve bol pozisyonlu geçen karşılaşmada Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, yeni takımı ile resmi maçlardaki ilk galibiyetini aldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ise iç sahada ilk mağlubiyetini tattı.



Karşılaşmayı yaklaşık 18 bin bordo-mavili taraftar tribünden izledi. Rizespor için ayrılan bölümde ise beş yüzün üzerinde yeşil-mavili taraftar, takımlarını destekledi.



RİZESPOR SOYUNMA ODASINA İKİ FARKLI ÖNDE GİRDİ



Maça çok iyi başlayan Rizespor, zorlu deplasmanda soyunma odasına 2-0 önde girmeyi başardı. Karşılaşmada 20. dakika oynanırken deplasman ekibi, maçta kaleyi tutan ilk şutta öne geçmeyi başardı. Sağ taraftan Emirhan Topçu’nun ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Mocsi’nin kafa vuruşunda top, yerden sekerek filelere gitti.



Mücadelede 23. dakika oynanırken Rizespor farkı ikiye çıkardı. Sauer’in sağdan ceza sahası içerisine yaptığı ortada topu altıpas içerisinde Zeqiri kafa pasıyla Benhur Keser’e indirdi. Bu oyuncunun dokunduğu top 2. kez filelerle buluştu.



TRABZONSPOR İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLADI



Farkı azaltmak için ikinci yarıda tüm hatlarıyla rakip kaleyi zorlayan Trabzonspor, aradığı golü 58. dakikada penaltıdan buldu. Sauer’in ceza sahsı içerisinde elle müdahalesinde kazanılan penaltı atışında, Bakasetas’ın sert şutunda top filelere gitti ve fark bire indi.



Beraberlik golü için tüm riskleri alan Trabzonspor karşısında Rizespor, 66. dakikada geliştirdiği hızlı atakla farkı yeniden ikiye çıkarmayı başardı. Pinchi’nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Benhur Keser’in boş pozisyonda kontrol edip vuruşunda top filelere gitti.



Maçın sonucunu ise Enis Destan belirledi. Enis Bardhi’nin sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Enis Destan’ın kafa vuruşunda top 83. dakikada filelere gitti.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Rizespor, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı.



BJELICA’DAN ÜÇ İSME KESİK



Trabzonspor’da teknik direktör Nenad Bjelica, Galatasaray maçının 11’inde 3 değişiklik yaptı.



Bjelica, Galatasaray maçında sakatlanan Trezequet’in yerine Edin Visca, Denswil’in yerine Baniya, Abdülkadir Ömür’ün yerine Tekliç’i 11’de oynattı. İlk iki maçta 11’de başlayan Abdülkadir Ömür ve Denswil, bu sezon ilk kez yedek kulübesinde maça başladılar.



Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Trezeguet’in yanı sıra Orsic ve Fernandez Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almadı.



İLHAN PALUT’TAN İKİ DEĞİŞİKLİK



Rize temsilcisinin teknik direktörü İlhan Palut, 2. hafta oynanan Corendon Alanyaspor mücadelesinin 11’inde 2 değişikliğe gitti. İlhan Palut, geçen hafta ilk 11’de başlayan Mary’i maç kadrosuna almazken Seyfettin Anıl Yaşar maça yedek başladı. Bu iki oyuncunun yerine yeni transferler Mocsi ve Sauer ilk kez ilk 11’de forma şansı buldu.

