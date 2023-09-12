Doping testi pozitif çıkan Pogba, geçici olarak futboldan men edildi

Juventus'un yıldız futbolcusu Paul Pogba'nın, takımının ligin ilk haftasında Udinese ile karşılaştığı maçın ardından verdiği numunenin doping testi pozitif çıktı. 30 yaşındaki Fransız futbolcu, geçici olarak futboldan men edildi.





İtalya Anti Doping Komitesi, 20 Ağustos'ta oynanan ve forma giymediği maçta doping tespit edilen Pogba'nın süresiz olarak futboldan uzaklaştırıldığını açıkladı. Nihai kararın kısa süre içinde açıklanması beklenirken Pogba'nın kasıtlı olarak doping kullandığının tespit edilmesi halinde alacağı ceza 4 yılı bulabilir.









SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINABİLİR





Sportmediaset'in haberine göre Juventus kulübü, Pogba'nın sözleşmesini tedbir amaçlı askıya alacak ve karşı analiz talep etmek için üç gün süre tanıyacak.





Kariyeri boyunca çıktığı 446 maçta 76 gol ve 99 asist kaydeden Pogba, inişli çıkışlı geçen Manchester United kariyerinin ardından geçen sezonun başında Juventus'a dönmüştü.





Pogba, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplam 10 maça çıkabilmişti.