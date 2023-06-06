Samanyolu Haber /Gündem / Döviz tırmanmayı sürdürüyor, Euro ilk kez 23 TL'yi geçti /06 Haziran 2023 14:27

Döviz tırmanmayı sürdürüyor, Euro ilk kez 23 TL'yi geçti

Piyasalar seçimlerin sonuçlanmasıyla hareketlenirken, döviz kurunda 6 Haziran'da rekor geldi. Sabah saatlerinde düşük hacimli piyasada dolar 21.67 seviyesinde işlem görüyor. Euro ise ilk kez 23 lirayı aştı ve 23,71 seviyesine ulaştı.

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Dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dolar, haftanın ikinci gününde yeni bir rekor kırarak 21,67 seviyesinden başladı. İlk kez 23 TL sınırını aşan Euro ise 23,71 seviyesine ulaştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabine atamalarında Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlayan Mehmet Şimşek, devir teslim töreninde açıklamalarda bulunarak, "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.


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