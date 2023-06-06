Meclis Başkanlığı yarışında CHP'den Kurtulmuş'a şartlı destek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem’in ilk Meclis Başkanı’nı yarın (7 Haziran) seçecek. TBMM İçtüzüğü’ne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.





AKP’nin TBMM Başkan adayı olan Numan Kurtulmuş, destek için CHP TBMM Grubunu ziyaret etti. Ziyaretin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile kamera karşısına geçen Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.





Özgür Özel burada CHP’nin kararını açıkladı ve CHP’nin iki yıl görev yapacak Meclis Başkanı için kendi adayını çıkaracağını duyurdu. Özel daha sonra “Sayın Kurtulmuş, 2 yıl boyunca tarafsız olursa, biz 2. dönem adaylığında kendisini destekleyeceğiz ve karşısına aday çıkarmayacağız” ifadelerini kullandı.





Numan Kurtulmuş ise görüşmeye ilişkin “Kısa ama yararlı bir görüşme oldu. Meclisi çok önemli bir gündem bekliyor. Fedakar bir işbirliği içerisinde çalışacağız” diye konuştu.







MECLİS BAŞKANI SEÇİM SÜRECİ



Meclis Başkanı İlk iki oylamada 400, sonuç alınamazsa üçüncü oylamada salt çoğunluk olan 301 kabul oyuyla seçilebilecek. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa da bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak.