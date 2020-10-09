Samanyolu Haber /Ekonomi / Dövizde rekorsuz gün yok: Bugün de yükseliyor /09 Ekim 2020 10:07

Dövizde rekorsuz gün yok: Bugün de yükseliyor

Döviz kurlarındaki rekor yükseliş haftanın son işlem günü de devam ediyor.

SHABER3.COM

Günlük kapanışı zirveden yapan döviz kurları bugün de yeni rekor seviye yükselmeye devam ediyor. Günün ilk yarısında dolar kuru 7,9562 TL’ye, Euro ise 9.3683 TL'ye gelerek tekrar rekor tazelerken diğer döviz kurları da zirve seviyeyi yeniledi.

Ons altının yeniden 1,900$ üzerine çıkması ve dolar kurundaki atakla gram altın da 388 TL rekor seviyeyi tekrar test etti.

Yaz dönemi boyunca negatif ayrışan TL’deki fiyatlama Eylül ayında iyice bozuldu ve Ekim ayının ilk haftasında da TL, küresel fiyatlamalardan negatif ayrılarak en çok değer kaybeden gelişen ülke parası oldu.
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