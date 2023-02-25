DP Genel Başkanı Uysal: Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyoruz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Bu noktada elbette Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz Demokrat Parti olarak aday olmasını istiyoruz" dedi.







Gazeteci Nevşin Mengü'nün YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Uysal, 2 Mart’ta gerçekleşecek olan Millet İttifakı toplantısında muhalefetin adayını belirlemesi gerektiğini söyledi. Uysal, Demokrat Parti olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediklerini açıkladı.





Uysal, programda şöyle konuştu:





"Biz bütün eldeki verileri değerlendirdiğimizde, siyasetin gerçeklerini göz önüne aldığımızda, toplumsal psikolojik sınırlar, geçişkenlikler; yürütülen süreç, sadece son 1 yıllık Altılı Masa süreci değil, 16 Nisan Referandumu'ndan itibaren kademe kademe büyütülmüş, Türkiye'de demokrasi ne demek, hukuk ne demek, laiklik ne demek, temel hak ve hürriyetler ne demek, bunun şuurunda olan, üretken verimli devleti finanse eden insanlarımızın bir demokrasi talebi var. İyi yönetim talebi var. İyi yönetim ne demek? Oturduğumuz binanın güvenli olması demek, tükettiğimiz gıdanın güvenli olması demek. Demokrasi talebinin her geçen gün yükseldiği bu toplumsal muhalefetin bu beklentisini kademe kademe örmüş, bu noktada muhalefetin en büyük siyasi partisi, tabi siyaset son tahlilde bir güç denklemi.





Biz bu süreci, riski, krizi yönetecek, aynı zamanda bir iktidar değişimi değil; beraberinde kurucu akıl ile büyük cumhuriyeti, temel referanslarını merkeze alarak, kurumları, kuvvetler ayrılığını, değer yargılarını oluşturacak siyasi akla, programa ihtiyaç var. Bunun siyasi liderliğini yapacak olan siyasi partilerdir, genel başkanlardır. Öncelikle Masa'dan çıkması kategorik olarak uzun süredir ifade ediyorum. Bu noktada elbette Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz Demokrat Parti olarak aday olmasını istiyoruz."