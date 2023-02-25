Cape Town'un cami imamlarından Hizmet okulunda depremzedeler için yardım kampanyası

TÜRKMEN TERZİ- GÜNEY AFRİKA









6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin hemen ardından, dünyanın çok farklı bölgelerindeki Hizmet gönüllüleri yerli halklarla beraber depremzedeler için yardım kampanyaları düzenlemeye başladı.





Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da Hizmet gönüllülerinin açtığı okulun spor sahasında gerçekleşen programda şehrin önemli alimleri, imamları ve okulun velileri depremzedeler için dua etti. Daha sonra toplanan yardımlar depremzedelere ulaştırılmak üzere eğitimcilere teslim edildi.











Cape Town’da uzun yıllar faaliyet gösteren kolejin yetkilisi dün gerçekleşen büyük programı şu sözlerle anlattı: “Veli komitemizin ve yerli öğretmenlerimizin sahiplenmesi ile Perşembe günü ikindi namazından sonra, Bridgetown Erkek Lisesi’nde bir program gerçekleşti. Cape Town’un büyük camilerinin hocalarının ve imamlarının katılımıyla ve organizesi ile gerçekleşen programa velilerimizden, öğrencilerimizden, bizim kendi arkadaşlarımızdan yaklaşık 400’e yakın insan katıldı. Dua programı okulun halı sahasında gerçekleşti. Fekalette vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Dualar ve zikirler yapıldı. Programın akabinde, Cape Town camilerinin imamları, ibadet yerlerinde topladıkları deprem yardımlarını Türkiye’ye teslim etmek üzere okul idarecimize teslim ettiler. Daha sonra da programa katılanlar halı sahaya kurulan bağış kutularına gönüllerinden geldiği şekilde yardımlarda bulundular.















Kolej yetkilisi sözlerine şöyle devam etti, “Programı Cape Townlu Müslümanların düşünüp bizim okulumuzda organize etmeleri bizleri çok duygulandırdı. Program öncesinde bize gelerek, ülkenizdeki felaketin yaralarını bir nebze sarmak için böyle bir organize düşündük dediler. Bizler de yardımcı olmak istiyoruz dediler. Tamamen yerli öğretmenlerimizin ve velilerin organize ettiği bir programdı. Yardım kampanyası ile alakalı broşürler dağıtıldı. İnşalllah okulumuza gelen cami imamları da kendi camilerine de gidip konuşmamızı, Cuma günü halka deprem felaketini anlatmamızı, daha sonra da depremzedeler için yardım toplamamıza yardımcı olacaklarını ifade ettiler. Güzel bir program oldu. Sonrasında da velilerimizin kendi evlerinden getirdikleri ikramlar gelen misafirlerimize sunuldu.”













Nizamiye Camii’nde depremzedeler için kermes düzenlendi





Depremzedelerin acılarını bir nebze hafifletmek için Nizamiye Kadınlar Platformu da geçen hafta Cuma Namazı sonrasında caminin avlusunda bir kermes düzenlendi. Türk mutfağının lezzetlerinin sunulduğu kermese Nizamiye Camii cemaatinden önemli bir katılım oldu. Kermesten toplanan gelir depremzedelere gönderiliyor.









Johannesburg merkezli Time to Care Derneği, Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat’ta sabahın erken saatlerinde yaşanan depremin hemen ardından, hızlı bir şekilde yardım kampanyası düzenledi. Dernek gönüllüleri, Time to Care’in hazırladığı yardım broşürlerini ülkeninin önemli şehirlerinin camilerinde dağıtıyor ve yardım kampanyası derneğin web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor.



