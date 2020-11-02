Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ Başkanı da karantinada /02 Kasım 2020 10:43

DSÖ Başkanı da karantinada

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüs şüphesiyle kendisini karantinaya aldı.

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, corona virüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olduğunu duyurdu.

Herhangi bir belirti göstermediğini söyleyen Ghebreyesus, kurallar gereği evden çalışacağını ve kendini karantinaya alacağını açıkladı.

Herkesi tedbirlere uymaya çağıran DSÖ Direktörü, “Sağlık protokolüne uymak son derece önemli. Bu şekilde, Kovid-19 bulaşma zincirini kırarız, virüsü bastırırız ve sağlık sistemini koruruz" ifadelerini kullandı.

Koroanvirüs ortaya çıktığından beri Ghebreyesus, DSÖ'nün salgınla mücadeledeki en önemli isimlerden biri olmasına karşın, örgütü virüsün çıkış ülkesi Çin'e karşı yeterince sert davranmamakla suçlayan ABD Başkanı Donald Trump’ın hedefindeydi.

Ghebreyesus, dünya liderlerine salgına karşı birlik çağrısı yapmıştı.

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