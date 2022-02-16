Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ ülke ülke sayarak uyardı: Korona vakaları 2 haftada ikiye katlandı /16 Şubat 2022 08:42

DSÖ ülke ülke sayarak uyardı: Korona vakaları 2 haftada ikiye katlandı

Dünya Sağlık Örgütü, Omicron dalgasının Avrupa'nın doğusuna doğru ilerlediğini duyurdu. DSÖ ayrıca, aşılama ve önlem alma konusunda hızlı adım atılması gerektiği konusunda yetkilileri uyardı.

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, son iki hafta içinde Belarus, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’da corona vakalarının iki kat arttığını söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Kluge ayrıca Çekya ve Polonya dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde vakaların düşmesi nedeniyle önümüzdeki aydan itibaren kısıtlamaların gevşetilebileceğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta Avrupa bölgesinde şimdiye kadar 165 milyondan fazla vaka kaydedildiğini belirten Kluge, Omicron ve Delta varyantıyla karşı karşıya kalan ve endişe verici durumda olan ülkelerde önlemlerin kaldırılmasının zamanı olmadığını söyledi.

Hükümetleri düşük aşılama oranlarının nedenlerini incelemeye çağıran DSÖ direktörü, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kırgızistan, Ukrayna ve Özbekistan’da 60 yaş üstü kişilerin yüzde 40’ından azının corona aşılarını tamamladığını belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DSÖ ülke ülke sayarak uyardı: Korona vakaları 2 haftada... Sonraki Haber >>

Din Özgürlüğü Kapsamında: İrtidat”

Din Özgürlüğü Kapsamında: İrtidat”

Z kuşağı 'Cahil Dayıları' hırpalamaya devam ediyor

Z kuşağı 'Cahil Dayıları' hırpalamaya devam ediyor

Kılıçdaroğlu'ndan 'Helalleşme' videosu

Kılıçdaroğlu'ndan 'Helalleşme' videosu

'Her şey boş' videosu AKP'ye kapak oldu

'Her şey boş' videosu AKP'ye kapak oldu

Bir Firavun yöntemi olarak kutuplaştırma

Bir Firavun yöntemi olarak kutuplaştırma

Diplomaktlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK'lı hikayesi

Diplomaktlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK'lı hikayesi

16 yaşındaki çocuklara ekonomi dersi

16 yaşındaki çocuklara ekonomi dersi

Alparslan Kuytul'dan zam çıkışı: Tepki gösterilmelidir

Alparslan Kuytul'dan zam çıkışı: Tepki gösterilmelidir

AKP'li yönetiler artık dalga geçmeye başladı

AKP'li yönetiler artık dalga geçmeye başladı

Erdoğan’a sert sözler! “Hesaplaşacağız”

Erdoğan’a sert sözler! “Hesaplaşacağız”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:09:29