‘Acınacak durumdayız, halkı kandırıyorlar, halk perişan, ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar’

Ahmet Kuşçu (Çiftçi): KDV indirimi yapılması hiçbir şeyi değiştirmez. Yaygara değil, hayatın gerçeği bunlar. Böyle giderse esnaf kepenk kapatacak, çiftçi üretimi bırakacak. Evler elektriksiz, doğalgazsız kalacak. İnsanların hali perişan.

Vatandaşa göre temel gıda ürünlerinde KDV'nin düşürülmesinin üzerinden iki gün geçmesine karşın düşüş fiyatlara tam yansımadı. SÖZCÜ'nün pazarda, çarşıda, sokakta görüşünü aldığı her kesimden yurttaşlar, “KDV indirimi diye bir şey yok, halkı kandırıyorlar”, “KDV indirimi ile ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar”, ” Her şeye yüzde yüz zam yapılırken, yüzde 7 KDV indirimin kime ne faydası olacak?” dedi.Diğer yandan vatandaşlar gelen zamlara, çarşı pazarda, marketlerde artan fiyatlara çözüm üretilmesi, zamların geri alınması yerine tepkilerin ‘yaygara’ olarak nitelendirilmesi için de “Yaygara yapılıyor diyenler gelsin, pazar bittikten sonra buradaki tabloyu görsün. Eskiden bir iki kişi gelip pazar döküntülerini alıyordu. Şimdi çok arttı. Bir insan çöp yiyorsa bitmiştir. Acınacak durumdayız. Her gün korkarak uyanıyoruz. Ne olacağımız belli değil” tepkisini gösterdi.SÖZCÜ muhabiri, Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası ile İzmir'in Selçuk ilçesinde vatandaşa mikrofon uzattı, “KDV indirimi vatandaşa ilaç olacak mı? Zamlara gösterilen tepkilerin yaygara olarak nitelendirilmesine ne diyorsunuz” sorularına şu yanıtları aldı:İki üç hafta önce yapılan zamlarla artan fiyatlar, akaryakıta, elektriğe, doğalgaza gelen zamların yanında KDV indirimi pul oldu. Piyasada aldatıcı bir düşüş var. Yaygara diye bir şey yok, canı yanan ister istemez konuşuyor. Bu ay 5 bin lira elektrik faturası verince ben bile konuşuyorum. Milletin canı yandı mı herkes yaygara koparır. Bunun muhalefetle, iktidarla bir ilişkisi yok.KDV indirimi vatandaşa ilaç olmaz, aksine hastalandıracağını düşünüyorum. Fiyatlar yüzde yüz arttırılmışken, KDV indiriminin vatandaşa yansıyacağını hiç düşünmüyorum. Sadece bir aldatmacadır. Nasıl ki doları kısa süre içinde 18 liraya çıkarıp, 13 liraya indirme gibi ekonomik bir yetenekleri varsa, bu güne kadar niye zamları düşürmüyorlar, doları daha aşağı indirmiyorlar.iyatlar çok yükseldi. Yüzde 7 KDV indirimi nedir ki? Birileri buna yaygara diyor ama hiç de yaygara değil. Ne yazık ki konuşamıyoruz.İnsanların canı yanı yandıkça haykırıyor, yaygara yok ortada. Yaygarayı kuru sıkı atanlar yapıyor, biz değil.Evin kirası 1250 lira, 1500 elektrik parası gelirken, maliyetler çok fazla ve sürekli artarken KDV'yi 0'a indirseler ne olur. Bunların bitmesi için Saray Hükümetinin bitmesi lazım.KDV indirimi denizde bir damla su gibi olacak. Enerjiden, akaryakıttan indirsinler. Tek başıma yaşıyorum 555 lira doğalgaz ödedim. Bunun neresi yaygara?Maliye emeklisiyim. KDV indirimi ilaç olmaz. Esnafın KDV'li aldığı ürünün KDV'sini doğal olarak size yansıtacak, zarar etmemeye çalışacak. Bu çözüm değil. Tek çözüm tek adam sisteminin bitmesidir. Tek adam gidecek. Parlamenter sistem, demokrasi, adalet hukuk gelmezse bu sorunlarımız çözülmez. Neyin yaygarası, ısınma, taşınma, her şey çok pahalı, bunun neresi yaygaraKDV değil, akaryakıt fiyatlarının düşmesi lazım. Üretici olarak çok sıkıntıdayız. Yaygara yapılıyor diyenler gelsin, Pazar bittikten sonra buradaki tabloyu görsün. Eskiden bir iki kişi gelip Pazar döküntülerini alıyordu. Şimdi çok arttı. Bir insan çöp yiyorsa bitmiştir. Acınacak durumdayız. Her gün korkarak uyanıyoruz. Ne olacağımız belli değil.KDV indirimi devede kulak. Market fiyatlarına hiç yansımadı bile. Gelecekler, pazarı gezecekler gösterilen tepkilerin yaygara olup olmadığını görecekler. Onların durumları çok iyi, pazarları gezmiyor, görmüyorlar.KDV indirimi diye bir şey yok, halkı kandırıyorlar. Dolar yükseldiği zaman zamlar geldi, dolar düştü hiçbir indirim yok. Halk perişan, millet rezil. Milletin tepki göstermesi haklı. Zamların geri çekilmesi gerekiyor.Her şeye yüzde yüz zam yapılırken, yüzde 7 indirimin kime ne faydası olacak. Vatandaş bu zamların altından kalkamaz. Alışveriş yapamaz hale geldi. Çarşı pazara inip gezsinler, görsünler vatandaşın halini. Filesine baksınlar ne almış vatandaş. Bir demet maydanoz 4, marul 10 lira. Her taraf perişan.KDV indirimi ile ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar. Vatandaş yandım Allah ölüyorum diyor. Kimse duymuyor.KDV indirimi ufak bir şey, devede kulak, ilaç olur mu hiç. Bu zamlarla ne yapacağımızı şaşırdık. Yaygara çok ayıp bir söz. Bu kadar halkı karşısına aldı. Kendi ayağına sıkmak gibi bir şey. Bunu hiç akıl işi görmedim, yakışmadı.Akaryakıta gelen zam her şeye yansıyor, neresi abartılıyor olabilir. Her şeyde üç dört kat zam var. Bu böyle gitmez. Çok zordayız, bütün esnaf zor durumda. Hayatı o kadar çok zorlaştırdılar ki artık dayanacak gücümüz kalmadı. Ne abartılıyor, her şeyin fiyatı uçtu.Gelip faturalarımızı alıp hesaplasınlar abartıp abartmadığımızı öğrensinler. Gelip desinler, ver faturanı götüreyim hesaplayayım seni yalancı çıkarayım desinler. Niye yalan söyleyelim. Pazara çıktık biberin kilosu 25 lira, nasıl alacağım ben. Ne yapılması gerekir diye sorarsanız, elektrik, doğalgaz, akaryakıt zamlarını geri alsınlar.