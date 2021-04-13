Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ'den bir iyi bir kötü haber /13 Nisan 2021 08:35

DSÖ'den bir iyi bir kötü haber

Dünya Sağlık Örgütü'den (DSÖ) koronavirüsle mücadelede bir iyi bir de kötü haber geldi. Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgının sonlanması için 'çok uzun bir yol' olduğu uyarısında bulundu. Ancak bununla birlikte "Yılın ilk iki ayında vaka ve ölü sayılarındaki düşüş, bu virüs ve varyantlarının durdurulabileceğini gösteriyor" dedi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Fiziksel mesafe, maske, el hijyeni, havalandırma, test, temas takibi, izolasyon ve karantina gibi önlemlerin koronavirüse  karşı 'işe yaramaya devam ettiğini' vurgulayan Ghebreyesus, "Ancak halk sağlığı önlemlerinde ve bunların uygulanmasındaki kafa karışıklığı, kayıtsızlık ve tutarsızlık, bulaşmaya neden oluyor ve hayatlara mal oluyor" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, dünya genelinde pek çok ülkede, kanıtlanmış halk sağlığı önlemleri ve güçlü sistemlerle virüsün kontrol altına alınabileceğinin görüldüğünün altını çizdi.

"COVİD-19 GRİP DEĞİL, GENÇ İNSANLAR ÖLDÜ"

DSÖ'nün 'sonu olmayan kapanmalara' karşı olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Biz de toplumların ve ekonomilerin yeniden açıldığını ve seyahat ve ticaretin yeniden başladığını görmek istiyoruz. Ancak şu anda birçok ülkede yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor ve insanlar ölüyor. Bu tamamen önlenebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, Kovid-19'un grip olmadığını bir kez daha tekrarlayarak şunları kaydetti:

"Genç, sağlıklı insanlar öldü. Hayatta kalanlar için ise bu enfeksiyonun uzun vadeli sonuçlarını tam olarak kestiremiyoruz. Bu salgının sona ermesi için çok uzun bir yol var. Ancak iyimser olmak için birçok nedenimiz var. Yılın ilk iki ayında vaka ve ölü sayılarındaki düşüş, bu virüs ve varyantlarının durdurulabileceğini gösteriyor."
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