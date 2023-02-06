Samanyolu Haber /Gündem / DSÖ'den Türkiye açıklaması: Haber alınamayan bölgelerden endişe duyuyoruz /06 Şubat 2023 14:30

DSÖ'den Türkiye açıklaması: Haber alınamayan bölgelerden endişe duyuyoruz

Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, Türkiye'deki depremden dolayı haber alınamayan bölgelerden endişe ettiklerini söyledi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında haber alınamayan bölgelerle ilgili endişeli olduğunu duyurdu.

DSÖ açıklamasında ”Deprem nedeniyle haber alamadığımız bölgelerle ilgili endişe duyuyoruz” dendi.

DSÖ sözcüsünün Reuters’a şunları söyledi “Ulusal yetkililer şu anda arama ve kurtarmaya odaklanacak. Daha sonra yaralıları tedavi etmek ve etkilenen bölgelerdeki tüm sağlık sistemini desteklemek için travma desteğine olan ihtiyacın artmasını bekliyoruz.”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13.24'te ise Elbistan merkezli 7,5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.
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