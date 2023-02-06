DSÖ'den Türkiye açıklaması: Haber alınamayan bölgelerden endişe duyuyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında haber alınamayan bölgelerle ilgili endişeli olduğunu duyurdu.







DSÖ açıklamasında ”Deprem nedeniyle haber alamadığımız bölgelerle ilgili endişe duyuyoruz” dendi.





DSÖ sözcüsünün Reuters’a şunları söyledi “Ulusal yetkililer şu anda arama ve kurtarmaya odaklanacak. Daha sonra yaralıları tedavi etmek ve etkilenen bölgelerdeki tüm sağlık sistemini desteklemek için travma desteğine olan ihtiyacın artmasını bekliyoruz.”





Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13.24'te ise Elbistan merkezli 7,5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.