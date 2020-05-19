DSÖ'ye dünya çapında soruşturma

Euronews'te yer alan habere göre aralarında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in de bulunduğu Birleşmiş Milletler üyesi 194 ülke, DSÖ'nün pandemi yönetimi konusunda "bağımsız olarak denetlenmesi" için sunulan önergeyi onayladı.







Buna göre "en kısa zamanda DSÖ'nün tarafsız, bağımsız olarak tümüyle" soruşturulacağı belirtildi.





Dün ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada DSÖ'ye 30 gün süre vermiş ve tatmin edici reformlar yapmadıkları takdirde kuruma verdikleri maddi desteği durduracaklarını belirtmişti. Trump, uzun süredir DSÖ'nün Çin'in güdümünde hareket ettiğini belirtiyor ve pandemiyle ilgili Çin'de oluşan durumu örtbas etmekle suçluyordu.