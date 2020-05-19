Hiç kolay olmayacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) işsizlik oranı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri esnasında yüzde 15'e kadar yükseldi.





San Francisco Merkez Bankası'ndan (Fed) Nicolas Petrosky-Nadeau ve Robert Valletta'nın dün yayımlanan raporunda işsizliğin eski seviyelere (yüzde 4-5) dönmesinin virüsün ne kadar hızlı ve başarılı bir şekilde kontrol altına alındığına bağlı olacağı belirtildi.





Raporda, "Analizimiz, salgın öncesi işsizlik seviyelerine 2021 içerisinde dönmenin, daha önceki toparlanma dönemlerine kıyasla önemli ölçüde daha hızlı bir işe alım süreci gerektirdiğini gösteriyor." dedi.





İŞSİZLİK HER HALÜKÂRDA YÜKSEK SEYREDECEK





Ekonomistler üç ihtimalli işsizlik oranı senaryosu oluşturdu. Bunlardan birinde işe alım hızının diğer toparlanma süreçlerine benzediği varsayılıyor ve salgın öncesi istihdam seviyelerine yavaş bir dönüşü işaret ediyor.





Bu senaryoya göre işsizlik oranı gelecek yılın başında yüzde 10'un üzerinde kalıyor.





Bir diğer senaryoya göre büyüme yılın ikinci yarısında sıçrama yapıp 2021'de güçlü kalıyor. Bu senaryoya göre işsizlik oranı çok daha hızlı bir şekilde düşüyor.





O HEDEFİ YAKALAMAK MÜMKÜN MÜ?





En iyimser senaryoda ise Koronavirüs kısıtlamaları temmuz ayında sona erdikten sonra işe alımların güçlü olacağı tahminine yer verildi.





Buna göre işe alım seviyeleri üçüncü çeyreğin sonunda salgın öncesi seviyelere geriliyor. Bu senaryoya göre temmuz, ağustos ve eylülde aylık 9 milyon kişinin işe alınması gerekiyor.





Bu oran, 2008 finans krizinden bu yana en güçlü dönemin neredeyse dört katı.