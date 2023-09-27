Düğünde yangın çıktı: Gelin ve damat dahil en az 100 ölü

Gelin ve damadın da ölenler arasında olduğu bildiriliyor.



Fransız haber ajansı AFP, Irak haber ajansı INA'ya dayandırarak yangında 150 kişinin de yaralandığını aktardı.



Kürt haber ajansı Rudaw ise Musul Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Ahmed Hamdani'nin yaralı sayısını 500 olarak duyurduğunu bildirdi.



Yerel saatle 22:45 civarında başlayan yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde gelinle damat dans ederken düğün salonunun tavanından yanan bazı parçalar döküldüğü görülüyor.



Yangın sonrasına ait görüntülerden de düğün salonunun çatısının bir kısmının yangın nedeniyle çökmüş olduğu anlaşılıyor.



Irak sivil savunma yetkilileri Nina haber ajansına yaptıkları açıklamada binadaki "yanıcı panellerin" yangının çıkışında etkili olmuş olabileceğini belirtti.



Yetkililer "Binada ucuz ve aşırı yanıcı malzemelerin kullanımı sonucu salonun bazı bölümleri yangının başlamasından dakikalar sonra yıkıldı" açıklamasını yaptı.



Rudaw'a konuşan Ninova Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Sadi Hamad, düğün salonunda en az 800 kişinin bulunduğunu söyledi.



Hamad, yangının havai fişekler nedeniyle çıktığını, önce salonun çatısının alev aldığını, sonra yaşanan izdiham nedeniyle insanların içeride sıkışıp kaldığını aktardı.