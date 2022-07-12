Samanyolu Haber /Dünya / Dünya nüfusu ile ilgili 15 Kasım 2022 tahmini /12 Temmuz 2022 21:53

Dünya nüfusu ile ilgili 15 Kasım 2022 tahmini

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı yönetimince yapıldığı belirtilen açıklamda 15 Kasım 2022’de dünya nüfusunun 8 milyar kişiye ulaşacağının tahmin edildiği belirtildi.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı’nın bugün açıkladığı ‘Dünya Nüfus Beklentileri 2022‘ raporunda, 15 Kasım 2022’de dünya nüfusunun 8 milyar kişiye ulaşacağı belirtildi.

Bugün Dünya Nüfus Günü. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 1989’da yılında dünya nüfusunun 5 milyara ulaştığı 11 Temmuz 1987 tarihini Dünya Nüfus Günü olarak kabul etti. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusun önemli konularını ele alan bir tema belirlenip çalışmalar yapılıyor.

Rapora ilişkin açıklamada, ülkeler arası ortak çalışmalara dikkat çekilerek şunlar dendi:

“İdeal bir dünyada 8 milyar insan, haklar ve seçimlerle güçlendirilmiş daha sağlıklı toplumlar için 8 milyar fırsat anlamına gelir. Bunun için, ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi kritik önem taşıyor. Ortak zorlukların üstesinden gelmek için ortak çözümlere ihtiyaç var. Her gün daha çok birbirine bağımlı hale gelen bir dünyada hiçbir ülke kendi kendine yeterli değil.”
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