Samanyolu Haber /Teknoloji / İşte NASA tarafından paylaşılan ses getiren o fotoğraf /12 Temmuz 2022 22:01

İşte NASA tarafından paylaşılan ses getiren o fotoğraf

Uzayın derinliklerini gözlemleyen James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ilk tam renkli fotoğraflardan biri kamuoyuyla paylaşıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait, uzayın derinliklerini gözlemleyen James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ilk tam renkli fotoğraflardan biri kamuoyuyla paylaşıldı. Fotoğrafı, ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen törende paylaştı.

NASA yetkilileri, Biden'a teleskopun çektiği ilk fotoğraf hakkında bilgi verdi.

Biden, burada yaptığı konuşmada, NASA'nın 12 Temmuz'da yapacağı detaylı fotoğraf ve veri paylaşımının tarihi nitelikte olacağı söyledi.

"ABD'NİN GÜCÜ" VURGUSU YAPTI

Söz konusu fotoğrafların ABD'nin gücünün bir göstergesi olacağını belirten Biden, "Bu fotoğraflar tüm dünyaya Amerika'nın büyük şeyler yapabileceğini gösterecek ve özellikle Amerikalı çocuklara hiçbir şeyin bizim kapasitemizin üzerinde olmadığını anımsatacak." değerlendirmesinde bulundu.

Biden'ın konuşmasının ardından daha önce insan gözüyle görülmemiş galaksilerin bir fotoğrafı kamuoyuyla paylaşıldı. Söz konusu fotoğraf, bugüne kadar evrendeki galaksilere ilişkin çekilen en derin ve net fotoğraf olma özelliği taşıyor.

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