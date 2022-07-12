Fenerbahçe'de yeni transfer açıklan

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi yeni bir tranfer gelişmesi yaşandı.







Kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:







Bilgilendirme



Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.









