Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'de yeni transfer açıklan /12 Temmuz 2022 23:07

Fenerbahçe'de yeni transfer açıklan

Yeni sezon öncesinde kadronun güçlendirilmesi için transfer çalışmalarının devam ettiği Fenerbahçe cephesinde yeni bir açıklama yapıldı.

SHABER3.COM

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi yeni bir tranfer gelişmesi yaşandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bilgilendirme

Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.


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