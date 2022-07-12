Fenerbahçe'de yeni transfer açıklan

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi yeni bir tranfer gelişmesi yaşandı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bilgilendirme
Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.