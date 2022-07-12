Samanyolu Haber /Ekonomi / "Avro ile doların eşitlenmesi bizim aleyhimize bir gelişme" /12 Temmuz 2022 23:11

"Avro ile doların eşitlenmesi bizim aleyhimize bir gelişme"

20 yıl sonra ilk kez dolar ve euro paritelerinin eşitlenmesi durumunu yorumlayan iktisatçı Mahfi Eğilmez bu durumun Türkiye'nin aleyhine olduğunu ifade etti.

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Evrensel'de yer alan habere göre Dolar-Avro paritesi 20 yıl sonra ilk kez dolar lehine değişti ve iki para birimi eşitlendi, yılbaşında 1,1370 olan dolar/avro kuru bugün 1,0005’e kadar geriledi.

Dolar-avro paritesindeki gelişmeyi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile yorumlayan iktisatçı Mahfi Eğilmez, "Avro ile doların eşitlenmesi bizim aleyhimize bir gelişme" dedi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Eğilmez şu ifadeleri kullandı.

"Avro ile doların eşitlenmesi bizim aleyhimize bir gelişme. Çünkü ihracatımızın ve turizm gelirlerimizin ağırlığı avro ile ithalatımızın ve dış borç ödemelerimizin ağırlığı dolarla. Lehimize o kadar çok şey vardı ki hiçbirini değerlendiremedik. Bu yıla kadar avro, dolara göre çok değerliydi o bizim lehimizeydi mesela. Biz sadece seyrettik."
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