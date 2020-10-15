Samanyolu Haber /Dünya / Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı açıklaması: Herkese yetmeyecek, 2022’ye kadar bekleyecekler /15 Ekim 2020 09:34

Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı açıklaması: Herkese yetmeyecek, 2022’ye kadar bekleyecekler

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı birçok ülkede aşı ve ilaç denemeleri devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey isimlerinden Soumya Swaminathan bir açıklama yaptı. Swaminathan, "Sağlıklı ve genç insanlar 2022'ye kadar bekleyebilir." dedi.

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Dünya çapında 38,7 milyon insana bulaşan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili kritik bir açıklama Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nden geldi… DSÖ’nün üst düzey yetkililerinden Soumya Swaminathan, dünya çapında birçok ülkede aşı için çalışmaların hız kazandığını söylerken acı bir itirafta bulundu.

Dünya çapında yüzlerce aşı için çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Swaminathan, “Herkese yetecek kadar aşı şu an olası görülmüyor. Birçok insan bu konuda hemfikir olacaktır, öncelik sağlık çalışanlarına ve ön cephede mücadele eden çalışanlara verilecek. Orada bile öncelik iyi belirlenmeli. Örneğin önce en risk altındakilere ve daha sonra yaşlılara aşı verilmeli, daha sonra da böyle devam etmeli.” dedi.

GENÇLER 2022’Yİ BEKLEYEBİLİR

Aşı konusunda önde giden Johnson & Johnson ve AstraZeneca’nın ABD’deki denemelerin güvenlik sebebiyle durduğunu hatırlatan Swaminathan, sağlıklı ve genç olanların aşı için 2022’ye kadar bekleyebileceğini dile getirdi.

ABD’de günlük vak'a sayısının 100 binlere ulaştığını ve bunun ölüm oranını da etkileyeceğini dile getiren Swaminathan, “Nisan ayında dünya çapında günlük ölüm sayısı 7 bin 500’den şimdilerde 5 bine düştü. Fakat yoğun bakımlardaki kalabalık artıyor. Ölüm sayıları vak'aların gerisinde kalıyor ve birkaç hafta sonra ölüm sayıları da artıyor. Dolayısıyla şu an ölüm sayılarının düştüğü için sevinmemeliyiz.” ifadelerini kullandı.
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