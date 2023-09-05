Samanyolu Haber /Gündem / Dünya şaşkın! Çin Seddi yıkıldı /05 Eylül 2023 12:58

Dünya şaşkın! Çin Seddi yıkıldı

Çin yerel basınında çıkan haberlerde yüzyıllardır ayakta kalmayı başarmış Çin Seddi'nin bir bölümünün akılalmaz bir nedenden ötürü yıkıldığı yazıldı.

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Milattan önce 220'de Çin'de dünyanın en şimdiye kadar yapılmış olan en uzun savunma duvarının inşası tamamlandı. Pekin'in kuzeyinden başlayan surlar, Huang-Ho Nehri'ni ikiye bölerek güneybatıya uzanır. Gobi Çölü'nün güneyinden batıya yönelerek devam eder. Çin Seddi, basit bir izole ön duvar değil, tam bir savunma sistemi oluşturan geçitler, kaleler ve gümrük ofislerinden oluşan bir ağdır. 

NEDEN YAPILDI?
Çin Seddi'nin ilk taşları "Chufang Şehir Duvarı" komşu ülkelerin saldırılarına karşı kendilerini savunmak için inşa edildi. Daha sonra, özellikle Savaş Dönemi'nde (MÖ 475 - MÖ 221) savunma amaçlı kullanıldı. İlk imparator olan Qin Shi Huang'ın Çin üzerinde birleşmesinden sonra, devletin inşa ettiği büyük duvarın her bölümünün birbirine bağlanmasını emretti, böylece her devlet üzerindeki egemenliğini sürdürebildi.


DÜNYADA GÜNDEM: YIKILDI
Çin yerel basınında çıkan haberlere göre seddin Shanxi eyaletinde bulunan kısmı inşaat işçileri tarafından yıkıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada duvarın, iş için kullanılan yolun kısaltılmak istenmesinden dolayı yıkıldığı belirtildi.
 Konuyla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Bir yetkili Seddin yıkılan kısmında aslında geçiş için zaten ufak bir boşluk bulunduğunu ancak işçilerin bunu genişletmek istediğini aktardı. Seddin yıkılan kısmı il düzeyinde korunan tarihi ve kültürel alan olarak sınıflandırılıyordu.



Çin Seddi yıkıldı dünya şaşkın

SIK SIK RESTORE EDİLDİ

Öte yandan 1987'den bu yana Unesco'nun dünya mirası listesinde yer alan Çin Seddi, 1600'lü yıllara kadar sık sık restore edilmiş ve uzunluğu büyütülmüştür. Bugün turist olarak Çin'e gelen ziyaretçilerin gördüklerinin çoğu, Ming Çin Seddi olarak anılan Ming Hanedanlığı döneminde inşa edilmiştir.

Duvarın bazı bölümleri yıllar içinde, özellikle de uzak kırsal bölgelerde hasar gördü veya yıkıldı. Beijing Times gazetesinin 2016 tarihli bir raporu, Ming Çin Seddi'nin yüzde 30'undan fazlasının tamamen ortadan kaybolduğunu, yalnızca yüzde 8'inin iyi korunmuş olduğunu öne sürdü.
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