Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti /05 Eylül 2023 12:50

Ünlü oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti

Yaklaşık bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Mehmet Ulay, Almanya’da hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Ankara Sanat Tiyatrosu’nda başladığı sanat hayatında çok sayıda projede yer alan, bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden Mehmet Ulay, Almanya'da vefat etti.

MEHMET ULAY KİMDİR?
Mehmet ULAY, 1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara'da büyüdü ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesinden mezun oldu. 1963'te Devlet Tiyatroları'nda sanat hayatına başladı. 

1965'te AST içinde yer alan Mehmet Ulay, 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı.

İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra sinema, dizi ve TV reklam filmlerinde rol aldı.
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