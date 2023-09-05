AKP'nin kullanışlı Savcısının akçeli işleri HSK raporuna yansıdı

T24 yazarı Tolga Şardan, HSK İkinci Dairesi’nin 15 Temmuz sonrasında İzmir’de sivrilen savcı Okan Bato ile ilgili raporlarını köşesine taşıdı. HSK, Bato’nun “Görevinin gereklerine aykırı hareket edip, maddi menfaat temin ederek usul ve yasaya aykırı işlemler yaptığı” ve “haksız mal edindiğine” kanaat getirdi.





15 TEMMUZ SONRASI HSK TARAFINDAN BAŞSAVCI VEKİLİ YAPILDI

Şardan, İzmir’de F.t. borsası iddialarının odağındaki Savcı Bato ile ilgili soruşturma raporunu köşesine taşıdı. Bato’nun Hizmet Hareketi’ne karşı yürütülen soruşturmaların sembol isimlerinden olduğunu hatırlatan Şardan’ın yazısının ilgili kısmı şöyle:





15 Temmuz sonrasında oldukça etkin görev yaptı. Hatta Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak atandı. Hem de terör bürosundan sorumlu olarak…





ADLİYEDE KURDUĞU BORSAYI DUYMAYAN KALMADI

Ancak günler günleri, aylar ayları kovaladıkça işler rayından çıktı sanki.

Bato’nun adı İzmir merkezli F.t. borsası iddialarında geçmeye başladı. Önceleri cılız biçimdeydi. Fakat sonrasında farklı mecralarda ve mahfillerde “devlet katı”nın duyacağı şekilde yüksek sesle konuşulmaya başlandı, Bato hakkındaki iddialar.

Kudretli günlerden, müfettişli günlere

Sonra, 2019’da bir gün İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili konumunda görev yapan Bato hakkında sessiz sedasız soruşturma başlatılıverdi.

Soruşturma için düğmeye basan, Bato’yu Başsavcı vekili olarak atayan HSK’ydı.





SORUŞTURMA BAŞLATILINCA BATO’NUN YÜKSELİŞİ SONA ERDİ





Şimdi biraz geriye gidelim.

HSK Birinci Dairesi Bato hakkında 2019/3256 sayılı ile ön inceleme başlattı. Soruşturmayı yürüten HSK Müfettişleri hazırladıkları raporu HSK’ya sundu.

HSK, rapor karşılığında 12 Mayıs 2020 günlü ve 2020/8850 sayılı “soruşturma izni verilmesi” talebine, HSK Başkanı ve aynı zamanda Adalet Bakanı olan Abdülhamit Gül tarafından iki gün sonra verilen onayla birlikte bu kez soruşturma başlatıldı.

Bu bilgi o dönemde yargı kulislerine “bomba” gibi düştü. Hem F.t. borsası hem de usulsüzlük iddiaları, Bato için “yükseliş” devrinin sona ermesi demekti.

Müfettişlerin çalışmaları 12 Kasım 2020’de tamamlandı. Müfettiş raporunu 18 Şubat 2021’de değerlendiren HSK Birinci Dairesi, 2021/1861 sayılı kararıyla dosyayı, gereği için HSK İkinci Daire’ye gönderdi.





TENZİLİ RÜTBE İLE ANTALYA’YA ATANDI

Ve geldik, biraz daha yakın tarihe.

HSK İkinci Daire, 2021’de kendilerine gönderilen dosyayı 28 Şubat 2023’te karara bağladı. Daire, Bato hakkında 19 sayfalık karar yazdı. Karara, HSK İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci ile birlikte beş üye daha imza attı.

Bu arada Bato, İzmir Adliyesi’ndeki görevinden alınarak Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı olarak atandı. Diğer bir değişle tenzili rütbeyle başka bir göreve kaydırıldı.





HAKSIZ MAL EDİNDİĞİ RAPORA YANSIDI

Görevini kötüye kullanma iddiaları

HSK İkinci Dairesi, Bato’nun durumunu iki ana başlık üzerinde değerlendirdi. İlk bölüm, Bato’nun görev ve sorumluluğuna uymayan davranışlarla ilgili: “Görevinin gereklerine aykırı hareket edip, maddi menfaat temin ederek usul ve yasaya aykırı işlemler yaptığı”

İkinci bölüm ise; “haksız mal edinme” konusunda.





İDDİALAR DELİLLERİYLE ORTAYA ÇIKARILDI

HSK Müfettişleri ilk bölümde 10 ana başlık üzerinde iddiaları inceledi. İddialara adı karışanları ifadelerine başvuruldu. Deliller ortaya çıkarıldı. Ve Bato’nun da bilgisine başvuruldu elbette.

Raporun tamamını Büyüteç’e taşımam maalesef mümkün değil. Önemli bölümlerinden alıntılar yaparak süreci aktarmaya çalışacağım.





REKOR FİYATA REKLAM VERİLMESİNİ SAĞLADI

Kendisini Bato’nun yeğeni olarak tanıtan ve haklarında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan yargılamaları bulunan Çağrı Durak’ın Murat Oktar ve Şahin Metin’le yakın ilişki içinde olduğu, bu kişilerin yaptığı işlerden menfaat temin ettiği konusu soruşturma içinde yer aldı.

Bunlardan birisi; Durak, Oktar ve Metin’in ortak olduğu şirkete, hakkında F.t. üyesi olmak iddiasıyla soruşturma yürütülen iş insanı Ahmet Küçükbay’ın ortağı olduğu firmaya atanan kayyım ile görüşerek piyasadaki emsallerinin çok üzerinde toplamda 3.5 milyon liralık ilan verilmesini sağladığı iddiası.





OKAN BATO’NUN ADININ GEÇMESİ BİR ARTIYDI

F.t.’den soruşturma geçiren iş insanı anlatıyor

Ahmet Küçükbay, müfettişlere verdiği ifade raporda şöyle yer aldı:

“Darbeden önce Çağrı isimli kişi kendisini ilgilinin yeğeni olarak tanıttığı için piyasa rayici üzerinden beş yüz bin liraya anlaştıklarını, o sırada Okan Bato’nun adının geçmesinin bir artı olduğunu, ancak darbe teşebbüsünden sonra kayyımlar döneminde piyasa rayicinin üstünde 3.5 milyon lira karşılığında sözleşmeler yapıldığını, şirketin zarara uğratıldığını beyan etmiştir.”

Raporda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan bilirkişi raporunda her üç sözleşmede belirlenen bedelin piyasa rayicinin üzerinde olduğu yönünde tespitler bulunduğu ifade edildi.





YAKLAŞIK 4 KAT FAZLA PARA ALINDI

Raporda şöyle denildi:

“Raporda şirketin reklamların yer alacağı duvarların tamamını kiralamak için 196 bin lira ödediği halde, bu reklamlar için Küçükbay AŞ’den 4 milyon 307 bin lira alındığı, hatta aynı reklam şirketinin aynı dönemde Küçükbay AŞ dışındaki diğer müşterilerle yaptıkları sözleşmelerde bir duvar reklamının ortalama satış değeri 40 bin lira iken Küçükbay AŞ’nin taraf olduğu sözleşmelerde bu değerin 150 bin lira olarak belirlendiği görülmüştür.





REKLAM İSTENİRKEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soruşturma maddesinde yer alan Çağrı Durak ve Murat Oktar’ın sahip oldukları reklam şirketinin Ahmet Küçükbay’a ait Orkide Yağları AŞ ile ilk reklam sözleşmesini 1 Haziran 2016 tarihinde yaptıkları, bu sırada Ahmet Küçükbay hakkında gözaltı ve tutuklama işlemlerin henüz uygulanmadığı ancak soruşturmanın başladığı,

Bu reklam sözleşmesi yapılırken şirketin reklam müdürü olan Tanık Ercan Erol’un da ifade ettiği gibi ‘şirket sahiplerinin Okan Bato’nun yeğenleri olduğuna dair kanaatin ve dolayısıyla Ahmet Küçükbay hakkında yürütülen soruşturma dosyasında olumlu katkısı olabilir’ düşüncesinin sözleşmenin aktedilmesinde etkili olduğu, diğer iki sözleşmenin de Ahmet Küçükbay tutuklanmasından sonra kayyımların imzasıyla yapıldığı anlaşılmıştır.”





KENDİSİNİ OKAN BATO’NUN TEYZESİNİN ÇOCUĞU DİYE TANITTI





Kayyum Tamer Utku’nun müfettişlere verdiği ifade, raporda şöyle anlatıldı:

“Okan Bato’nun eşini hazine avukatı olmasından dolayı tanıdığını, Çağrı Durak reklam sözleşmesi yapmak istediği zaman onu araştırdığında kendilerini Okan Bato’nun teyzesinin çocuğu olarak tanıttığını duyduğunu, bunun üzerine Okan Bato’ya güvendiği için bir telefon görüşmesinde Çağrı isimli kişinin reklam işi için teklif verdiğini, etrafta bu kişilerin kendisinin yakın olarak tanıdıklarını, bu nedenle, bu şahısları tanıyıp tanımadığını Bato’ya sorduğunu, bu anlamda kendisini haberdar olmayabileceğini düşünerek bildirmek maksadıyla aradığını, Okan Bato cevaben ‘yazlık komşumun oğlu, tanıyorum’ diye ifade etti.”





MÜFETTİŞ: İDDİA SÜBUTA ERDİ

İfadelerin ardından müfettişin görüşü şöyle oldu:

“Dolayısı ile ilgili, isminin Çağrı Durak tarafından yakın olarak kullanıldığını için reklam sözleşmesi tarihi olan 12 Mayıs 2017 tarihi öncesinde öğrenmiştir. Ancak HTS kayıtlarına göre; ilgilinin Çağrı Durak ile 11 Ekim 2018 tarihine kadar görüşmeye devam ettiği anlaşılmaktadır.

Reklam sözleşmelerinin rayicin üzerinde değerle yapıldığını iddia edilebilir görüntüde olması, ilgili ile Çağrı Durak’ın yakın ilişkilerin bu reklam sözleşmelerinin yapılmasında etkili olduğu kanaatini pekiştirmektedir. İddianın bu yönüyle sübuta erdiği sonucuna varılmıştır.”





AKP’NİN KULLANIŞLI SAVCILARINDANDI

AKP’nin kullandığı ve bir dönemin ‘kahraman’ ilan ettiği savcılardan bir diğeri de İzmir Başsavcı Vekili Okan Bato, 15 Temmuz öncesi İzmir’de Hizmet Gönüllülerine açtığı soruşturmalar nedeniyle yandaş medyada uzun bir süre övülmüştü. Savcı Bato, Ömer Faruk Aydıner’in İzmir Başsavcılığı’na atandığı sırada terör suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili olarak görev yapıyordu. ABD ile Türkiye arasında krize sebep olan Pastör Andrew Brunson soruşturmasını takip eden Başsavcıvekili Bato, Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu başsavcı vekilliğine getirildi. Aydıner ile yıldızı barışmayan Bato’nun kaleminde çalışan personelinin odası Başsavcı Aydıner’in talimatı ile arandı. AKP’ye yakın medyada isminden övgüyle söz ettiren Bato hakkında da Hizmet Hareketi’ne yakın işadamlarına yönelik yürütülen soruşturmalarda rüşvet aldığı iddiası bulunuyor