Dünyaca ünlü dergi Türkiye'den çekiliyor









Finans Gündemi'nin haberine göre 1917 yılında ABD’de kurulan, tüm dünyadaki iş hayatının en önemli yayınlarından biri haline gelen Forbes, Türkiye’deki macerasını sona erdiriyor.





1 Mart itibarıyla Forbes Türkiye, kapatılan dergiler arasına katılacak. 2005’teki ilk sayısında “En Zengin 100 Türk” kapağı ile okuyucularıyla buluşan Forbes Türkiye, o dönem ABD’nin dışında, Japonya, Güney Kore, Çin, İsrail, Rusya, S. Arabistan ve Polonya’da ana dillerinde yayınlanıyordu.





Türkiye, Forbes’un kendi dilinde yayın yaptığı 9’uncu ülke olmuştu. 16 Ekim 2005’te düzenlenen seremoniye Forbes Başkanı Steve Forbes da Türkiye’ye gelerek katılmıştı.





Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki Forbes’un Türkiye’deki resmi sitesinde tüm dünyada 5 milyon adetlik satış rakamının olduğunu yazıyor.





İddiaya göre Turkuvaz Medya Grubu, Forbes yerine alternatif bir aylık iş dünyası dergisi üzerinde çalışıyor. Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Türkiye’nin en çok satan iş ve ekonomi dergisi Forbes Türkiye’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulunan Burçak Güven ile yollar geçtiğimiz yıl ayrılmıştı.





Derginin kuruluşundan bu yana 14 yıldır Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda oturan Güven’in yerine ise yeni bir isim belirlenememiş, yaklaşık 7.5 aydır atama yapılamamıştı.