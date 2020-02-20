Büyükelçi açıkladı : Saldırıda beş Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Almanya’nın Hanau kentinde düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 9 kişiden 5’inin Türk vatandaşı olduğuna dair ilk resmi açıklama Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'dan geldi.





Aydın yaptığı açıklamada, “Saldırıda beş Türk vatandaşı hayatını kaybetti” dedi.





İki nargile kafenin ırkçı bir Alman vatandaşı tarafından hedef alındığı saldırıda ölenlerin kimliği ise henüz açıklanmadı.





Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada "Bu alçak saldırıda başta vatandaşlarımız olmak üzere hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.





Bakanlık açıklamasında "Avrupa'da giderek artan yabancı düşmanlığıyla mücadelede gösterilen duyarsızlık, bu tür saldırılara her geçen gün bir yenisinin eklenmesine sebep olmaktadır. Artık bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir. Aksi takdirde, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı çok daha vahim boyutlara ulaşabilecek ve tehlikeli yerlere gidebilecektir” denildi.





Almanya'nın Hanau kentinde gece saatlerinde iki nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıyı gerçekleştiren aşırı sağcı 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu. Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektup ile video bıraktığı belirtilmişti.