Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünyaca ünlü finans kuruluşundan enflasyon tahmini: Sene sonuna... /05 Temmuz 2022 10:28

Dünyaca ünlü finans kuruluşundan enflasyon tahmini: Sene sonuna...

JPMorgan, Türkiye’de fiyat dinamiklerinin kötüleşmeye devam ettiğini vurguladı ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 49,5’ten yüzde 63,1’e yükseltti.

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ABD merkezli JPMorgan bankası dün TUİK'in yüzde 78,62 seviyesinde açıklanan Haziran ayı enflasyon verisinin ardından bir rapor yayımladı.

Kurum, “Para politikası hareketsiz kalmaya devam ederken, seçimlerin zamanlaması ve sonucu kısa vadeli enflasyon görünümü için belirleyici olacak” değerlendirmesini yaptı.

Aynı zamanda risklerin yukarı yönlü olduğuna işaret eden JPMorgan, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 49,5’ten yüzde 63,1’e, 2023 tahminini de yüzde 19’dan yüzde 22,5’e yükseltti.

“Talep ve maliyet kaynaklı enflasyonist baskılar güçlü olmaya ve merkez bankası kredibilitesi zayıflamaya devam ederken, TCMB’nin politika duruşunu normalleştirmek için acelesi yok” denilen raporda, “Bu ortamda, Döviz korumalı lira mevduat programı ile en azından kısmen güvence altına alınan ve muhtemelen güçlü turizm gelirleriyle desteklenecek olan lira istikrarı, kısa vadede enflasyonist baskıları dizginlemenin ana aracı olacaktır” ifadeleri yer aldı.


JPMorgan liradaki ilave bir zayıflamanın enflasyon görünümünü daha da bozacağına işaret etti.
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