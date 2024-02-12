Dünyada en çok satılan telefonlar belli oldu!

Dünya çapında pandemiden sonra teknoloji şirketlerini de etkileyen 'ekonomik durgunluk' ve ardından 'gerileme' yaşandı. Taleplerdeki düşüş ve yapay zekanın daha fazla alanda kullanılmasıyla beraber daha 2024 yılının ikinci ayında binlerce kişi işten çıkartıldı. Bunun yanında akıllı telefon tarafında ilginç bir şekilde 'premium' telefonlar en çok satalar arasında yer aldı.







Akıllı telefon satışları düşse de Apple ve Samsung talep görmeye devam etti.





2023 YILINDA EN ÇOK HANGİ TELEFONLAR SATTI?

Canalys'in açıkladığı 2023 yılı verilerine göre en çok satan telefonlar belli oldu. Buna göre dünyanın en çok satan telefonu 34 milyon adet ile iPhone 14 Pro Max oldu. İlk beşi ele geçiren Apple, 33 milyon satış yaparak en çok satan ikinci telefona da sahip oldu. iPhone 15 Pro Max'i üçüncü sırada 29 milyon adet satış ile iPhone 14 takip etti. Dördüncü sırada yine 29 milyon adet ile iPhone 14 Pro Max ve 23 milyon adet ile iPhone 13 takip etti.





Listede üç adet modeliyle kendine yer bulan Samsung, iPhone 13'ün hemen ardından 21 milyon adet satış ile Galaxy A14 4G ile karşımıza çıkıyor. Yedinci sırada iPhone 15 Pro 21 milyon ile, Galaxy A54 5G ve Galaxy A14 5G ile takip ediyor. Onuncu sırada ise iPhone 15 yer alıyor ve 17 milyon adet satmış.





Ancak satışlarda dikkat çeken bir nokta var o da, Apple tarafında en çok satılanlar premium olurken, Samsung tarafında orta segment grubu en çok satmış.