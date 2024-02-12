Samanyolu Haber /Dünya / Biden, bu paylaşımı neden yaptı? /12 Şubat 2024 17:28

Biden, bu paylaşımı neden yaptı?

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan futbolu ligi şampiyonluk maçının ardından 'lazer'li paylaşım yaptı.

SHABER3.COM

Merakla beklenen "Super Bowl" (Amerikan futbolu ligi şampiyonluk maçı) 11 Şubat Pazar günü TSİ 02.30'da başladı. ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesini, San Francisco 49ers'ı 25-22 yenen Kansas City Chiefs kazandı. 

Müsabakanın sona ermesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından tuhaf bir paylaşımda bulundu.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, "Super Bowl"un hileli olduğuna dair ortaya atılan komplo teorisi ile dalga geçen Biden, gözlerinden kırmızı lazer çıkan görselini "tıpkı çizdiğimiz gibi" ifadesiyle sosyal medya platformu X'te paylaştı.

HİLE İDDİASI
2023 yılında Yılın Kişisi seçilen ve Grammy'de yılın albümü ödülünü 4. kez kazanan ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in, ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Biden'ı desteklediğini duyurdu.

Swift'in Biden'ı desteklemesi ve sevgilisi Travis Kelce'in Kansas City Chiefs oyuncusu olması sebebiyle "Super Bowl" finalinde hile yapıldığı iddia edildi. 


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