Kurum öyle bir gaf yaptı ki... Danışmanları herkesin önünde uyarmak zorunda kaldı

Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kıyasıya rekabet, ilginç bir olaya sahne oldu.







"VERİLEN SÖZLERİN YÜZDE 87'SİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Katıldığı bir programda İmamoğlu yönetimini eleştiren Kurum, "Verilen sözlerin ancak yüzde 87'sini gerçekleştirdiniz. Ama 31 Mart akşamı yüzde yüz o Saraçhane'den ayrılacaksınız" şeklinde bir çıkışa imza attı.





"ÖYLE BİR ŞEY OLMA İHTİMALİ YOK"



Kurum'un gafı çok geçmeden ekibi tarafından fark edildi. Ekip, hızlı bir şekilde not hazırlayarak Murat Kurum'un önüne koydu. Kurum, önüne konan kağıdı okuduktan sonra düzeltme yapmak zorunda kaldı. Kurum, "İstanbul yönetimi verdiğin sözlerin yüzde 87'sini tuttu demişim galiba. Öyle bir şey olma ihtimali yok. O tutmadığı taraf" dedi.