Rus ordusu Starlink uydu interneti mi kullanıyor?

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Savunma ve Silah sanayii ağırlıklı yayınlar yapan defense One, Ukraynalı askeri personelin de verdiği bilgilere dayanarak, Elon Musk'un şirketi SpaceX tarafından geliştirilen Starlink uydu iletişim sisteminin Rus askerleri tarafından kullanmaya başlandığını yazdı.





Şubat ayı başında SpaceX tarafından yapılan bir açıklamada, Rus yetkililer veya askeri güçlerle işbirliği yapmadığını ve Starlink'i Rusya'ya satmadığı belirtilmişti.





Defense One'ın muhataplarından biri, Starlink'in Rus cephe hattında ilk kez kullanıldığının birkaç ay önce fark edildiğini, onlarca terminalin çalıştığını söyledi. Haberde, terminallerin üçüncü şahıslar aracılığıyla satın alındığını iddia ediliyor. İddiaya göre cephe hattında onlarca terminal çalışıyor. Kaynak ‘‘yüzlercesi olunca yaşamamız zor olacak” diyor.





Bir başka Ukraynalı askeri kaynak ise, sistemin kullanımının giderek arttığını belirtiyor. Öte yandan askeri ihtiyaçlara yönelik ekipman sağlayan şirketlerden birinin yöneticisi Newsweek'e, Rus ordusunun düzenli birimlerinin Starlink ekipmanlarını kullanmasının yasak olduğunu, yalnızca gönüllü birimlerin kullandığını söyledi.





Ayrıca Kommersant geçen baharda Rus çevrimiçi mağazalarının Starlink terminallerini satın almaya ve sunmaya başladığını yazmıştı. Starlink ağı, 5G standardına karşılık gelen saniyede 1 gigabit trafik hızıyla gezegenin herhangi bir yerinden İnternet erişimi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Şu anda, alçak Dünya yörüngesinde (Dünya yüzeyinden 550 km'ye kadar) bu tür 5 binden fazla cihaz var - bu, tüm aktif uyduların toplam sayısının yaklaşık yarısı. Her cihaz üç buçuk yıl çalışacak şekilde tasarlandı. Ukrayna ordusu, çatışmaların başından itibaren bu sistemi ücretsiz olarak temin ediyor ve kullanıyor.