Samanyolu Haber /Gündem / Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü neden vuruldu: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı /12 Şubat 2024 16:24

Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü neden vuruldu: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Vekili’ni vuran şüpheli ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" dediği öğrenildi.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Adana Büyükşehir Belediye binasında meydana geldi.

İddiaya göre, belediye halk ekmekte çalışan Mikail G., özel kalem vekili Samet Güdük ile konuşmak için makamına gitti.

DURUMU AĞIR
Bir süre sonra aralarında tartışma yaşanınca Mikail G. yanında bulundurduğu tabanca ile Samet Güdük’ü yaraladı. Yaralanan Güdük’ün ameliyatı devam ederken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRGANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Daha sonra suç aletiyle polise olan şüpheli Mikail G., ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum” dediği öğrenildi.
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