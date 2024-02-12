Rusya Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyesi Dmitriy Belik, Ukrayna’da kurulacak Bayraktar fabrikasına saldırı tehdidinde bulunarak, “Eğer bu tesis askeri teçhizat üretiyorsa, biz onu meşru bir hedef olarak görüyoruz” dedi.







“BİZİM İÇİN MEŞRU BİR HEDEF”

Baykar Teknoloji CEO’u Haluk Bayraktar, Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında insansız hava araçlarının üretileceği fabrikanın inşasına başlandığını duyururken, Rusya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyesi Dmitriy Belik, Ukrayna’da kurulacak Bayraktar fabrikasına saldırı tehdidinde bulundu.





Lenta.ru sitesinde açıklamalarda bulunan Belik, “İki yıl önce Kiev rejimine tedarik edilen Bayraktarların sayısı önemliydi. Bugün bunların cephe hattında aktif olarak kullanıldığını görmüyoruz. Bu ilk husus. İkincisi, Ukrayna topraklarında herhangi bir askeri teçhizat üretimi bizim için meşru bir hedeftir. Üçüncüsü, bu fabrikanın ya da Bayraktarların üretiminin çatışmaların gidişatını ciddi bir şekilde etkileyeceğini düşünmüyorum” dedi.





BU DURUM TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİ ETKİLEMEZ

“Bir kez daha vurgulamak isterim ki, eğer bu tesis askeri teçhizat üretiyorsa, biz onu meşru bir hedef olarak görüyoruz” diyen Belik, “Aynı zamanda bu durum ilişkilerimizi etkilemeyecektir. Türkiye ile ilişkilerimiz çok yönlüdür ve Türk meslektaşlarımızla Suriye, Ortadoğu ve diğer tartışmalı konularda ortak bir zemin bulduk. Önemli olan insanların sözlerinden nasıl sorumlu olacaklarını bilmeleridir” diye konuştu.





YILDA 120 İHA ÜRETİLECEK

Baykar Teknoloji CEO’u Haluk Bayraktar, Türkiye’nin Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında 500 kişiye istihdam sağlayacak ve TB2 ya da TB3 modelli insansız hava araçlarının da üretileceği fabrikanın inşasına başlandığını duyurdu. Fabrika yılda 120 iha üretecek.