Samanyolu Haber /Dünya / ABD Savunma Bakanı yoğun bakımda, görevlerini yardımcısı devraldı /12 Şubat 2024 15:24

ABD Savunma Bakanı yoğun bakımda, görevlerini yardımcısı devraldı

Prostat kanseri olan ABD Savunma Bakanı Austin, idrar kesesi rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Pentagon, Bakan Yardımcısı Hicks'in, Austin'in "görev ve sorumluluklarını" devraldığını duyurdu.

SHABER3.COM

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Bakan Lloyd Austin'in hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Açıklamada, Bakan Austin'in, idrar kesesi ile ilgili yaşadığı rahasızlık nedeniyle, Walter Reed Askeri Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde, "bir dizi test ve değerlendirme sonucu" tedavi altına alındığı bildirildi.

DW Türkçe'nin haberine göre Lloyd Austin'in bir süre hastanede müşahade altında tutulacağını ve bakımının burada yapılacağını duyuran Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'in, Austin'in "görev ve sorumluluklarını" üstlendiğini aktardı.

Ryder, şu an için Savunma Bakanı'nın hastanede ne kadar kalacağının belli olmadığını da ifade ederek "Yaşadığı idrar kesesi rahatsızlığının, (Austin'in) tam sağlığına kavuşmasını engellemesi beklenmiyor. Kanser hastalığı ile ilgili tedavi süreci mükemmel bir şekilde devam ediyor" dedi.

Austin'in Beyaz Saray'dan gizlediği kanser hastalığı
ABD Savunma Bakanı Austin, Ocak ayı başında prostat kanseri olduğunu duyurmuştu. Ancak Lloyd Austin'in bu sebepten dolayı üç gün hastanede tedavi gördüğünden, ABD hükümetinin üst düzey temsilcilerini haberdar etmemiş olması yoğun eleştirilere neden olmuşu. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, o dönem "Beyaz Saray'da hiç kimse bugüne dek Bakan Austin'in prostat kanseri olduğunu bilmiyordu" demiş ve hatta ABD Başkanı Joe Biden'ın bile bu durumdan, Austin'in kamuoyuna yönelik açıklamasından birkaç saat önce haberdar olduğunu duyurmuştu.

Ukrayna ve Gazze savaşlarının olduğu bir dönemde Bakan'ın böylesi önemli bir sağlık sorununu gizli tutmaya çalışması, Amerikan kamuoyunda yoğun eleştirilere neden olmuş, muhalefetteki Cumhuriyetçiler Lloyd Austin'in derhal görevinden istifa etmesi gerektiğini ifade etmişti.

Savunma Bakanı Austin'in hastanede tedavi altına alındığı haberi bu kez, Bakan'ın hastaneye girişinden iki saat sonra kamuoyuna duyurulmuş oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Savunma Bakanı yoğun bakımda, görevlerini yardımcısı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:05:10