Samanyolu Haber /Dünya / Dünyada ilk... Finlandiya vizonları Korona'ya karşı aşılamaya başlıyor! /01 Ekim 2021 11:22

Dünyada ilk... Finlandiya vizonları Korona'ya karşı aşılamaya başlıyor!

Finlandiya Kürk Hayvanları Yetiştiricileri Derneği (FIFUR), Fin kürk endüstrisinin, Avrupa Birliği’nde (AB) vizonları Covid-19’a karşı aşılayan ilk uygulayıcı olacağını açıkladı.

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Finlandiya, AB ülkeleri arasında Covid-19'a karşı vizonları aşılayan ilk ülke olacak.

Finlandiya’da veterinerlik faaliyetlerini denetleyen Tarım ve Orman Bakanlığı’nın himayesindeki Finlandiya Gıda Kurumu, Finlandiya Kürk Hayvanları Yetiştiricileri Derneği (FIFUR) ve Helsinki Üniversitesi’ndeki bir grup araştırmacı ile ortak bir projede vizonlar için geliştirilen corona virüs aşısına ilaç yasası kapsamında “şartlı kullanım izni” verdi.

“FurcoVac” adı verilen aşı, geçtiğimiz yıl sonbahardan bu yana geliştirilmeye devam ederken, proje aşının tüm haklarına sahip olan FIFUR tarafından finanse edildi. FIFUR CEO’su Marja Tiura yaptığı açıklamada, “Fin kürk endüstrisi, Avrupa Birliği'nde (AB) vizonları Covid-19'a karşı aşılayan ilk uygulayıcı olacak” dedi.

Finlandiya’da vizon çiftliklerinden şu ana kadar Covid-19 vakasına rastlanmasa da Hollanda ve Danimarka’da binlerce vizon Covid-19 nedeniyle itlaf edilmişti.
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