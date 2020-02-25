Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünyada petrol fiyatları düşerken Türkiye'de benzine zam geldi /25 Şubat 2020 12:27

Dünyada petrol fiyatları düşerken Türkiye'de benzine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzine zam yapıldığını açıkladı.

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Bugünden geçerli olmak üzere benzinin litresine 16 kuruş zam yapıldı ve bu fiyat artışı pompaya da yansıtılacak. Son zamla beraber İstanbul’da benzinin litresi 6,89 TL, Ankara’da 6,98 TL ve İzmir’de 6,99 TL’ye yükselmiş oldu.

Benzin fiyatına gelen zamda dolar kurundaki artış etkili oldu. USD/TRY kuru dün 6,16 seviyesine çıkarak son 9 ayın zirvesini gördü. 
Öte taraftan petrol fiyatları ise Çin’de görülen ve diğer ülkelere de yayılan virüsün küresel ekonomiye baskılaması ve talebi azaltması nedeniyle bu hafta da düşüş yaşıyor. Dünyada düşen petrol fiyatlarının Türkiye'de artması dolardaki hareketliliğe bağlanıyor.
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